De humor van Matanzas Opinie

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Als raadslid in Rotterdam had ik natuurlijk ook met ondernemers te maken. De meest intrigerende was ongetwijfeld Willem van 't Wout. Hij was een groothandelaar in schroot 'die handelde op Cuba'. Zijn dochter Merel sneed de maatpakken voor Fidel Castro. Want El Chefe liep niet altijd rond in militaire outfit. In zijn vrije tijd droeg hij een maatpak. Willem van 't Wouts verhouding met het politieke bestuur van Cuba was dus uitstekend.

In 1998 werd herdacht dat het 350 jaar geleden was, dat de slag van Matanzas had plaatsgevonden. Piet Hein veroverde daarbij de zilvervloot. Ter gelegenheid van die herdenking schonk Van 't Wout aan Cuba een 'getrouwe' replica van het beeld van Piet Hein, zoals dat prijkt bij ons in Rotterdam Delftshaven.

Die replica werd vervaardigd door de Rotterdamse beeldhouwer Willem Verbon. Die heeft zich bij het maken van de replica een kleine, maar veelzeggende afwijking van het origineel veroorloofd. De veters op de linkerschoen van de Cubaanse Piet Hein zitten los!

Cuba-ervaringsdeskundige Willem van 't Wout sprak toentertijd tot mij de gedenkwaardige woorden “Meneer K., voor het socialisme is de mens niet goed genoeg!”

Vandaag de dag begin ik zowaar te denken dat de mens zelfs voor de parlementaire democratie niet goed genoeg is. We zijn nu immers druk bezig 'het bruidsbed van de democratie', het parlement, op de schroothoop te deponeren. En dat in een verbijsterend snel tempo.

Maar mij gaat het hier om de losse veters van de linkerschoen... De humor van Willem Verbond. Fijnzinnige humor, die vandaag de dag met een lantaarntje is te zoeken.

Aan grove of nephumor daarentegen geen gebrek. Die is dan ook een stuk makkelijker te produceren. Laat ik het eens proberen: “Geen wonder dat Nederland een nepparlement heeft, het is immers een nepland onttrokken aan de Noordzee...”

Maar onze voornaamste leverancier Grove Humor is heden toch wel Geert Wilders. De politicus die qua stijl afstamt van het Venlose carnaval. Ik heb daar al eens eerder op gewezen. Drie dagen lang mag daar de buutteredner, een personage met een pruik op in een bierton, het stadsbestuur ongestraft beledigen “De wethouder is een hoerrrenloper!” en /of baarlijke nonsens uitslaan.

Het volk roept Alaaf na iedere 'kwinkslag', het dweilorkest doet Tsjieng Boem. Drie dagen lang. Maar daarna moet het dan ook uit zijn. Men gaat over tot de orde van de dag.

Het probleem is dat Wilders niet na drie dagen is opgehouden, maar nu al vijftien jaar lang de Venlose buutteredner uithangt in de Tweede Kamer. Hij beledigt continu en slaat vaak daarnaast baarlijke nonsens uit bovendien. (Nederland uit de Europese Unie, om eens iets te noemen )

En het 'volk' denkt, het is heden blijkbaar non-stop carnaval in Nederland. Alle dagen feest! Weet je wat? Wij gaan ook maar eens wat beledigen! En sindsdien roept het reaguurdersvolk Alaaf! op zijn bruine accounts en het dweilorkest streamt Tsjieng Boem!

Nu heeft inmiddels tot ovemaat van ramp Geert Wilders’ meesterknecht Martin Bosma inmiddels de voorzittershamer van de Tweede Kamer in handen gekregen, de man die ooit zijn baas hielp aan de vondst 'kopvoddentax'. Een groot humorist, althans dat vindt hij zelf. Ooit (in 2010) had hij een column in de NRC, afwisselend met Femke Halssema. In zijn eerste column (24 November 2010) schreef Bosma:

“Later we elkaar niets wijsmaken: we liggen elkaar niet. Volgens u ben ik een populist, extreem rechts, zet ik groepen tegen elkaar op, ben ik stiekem tegen de democratie en eigenlijk deep down inside een fascist.”

Zwarte humor toch! En dat is dus de man die straks als nepkamervoorzitter de botte oneliners van Geert Wilders, beoogd neppremier van nepland, in het nepparlement moet gaan afhameren. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Sterker nog, ik denk dat Bosma ons Kamervergadering na Kamervergadering gaat 'verblijden' met zijn eigen lolligheid bovendien.

Nederland, word wakker! Versterk je democratie. Buitenparlementair kan er (en moet er) het nodige gedaan. Richt burgerraden op. Denktanks van experts zijn ook niet te versmaden.

Een Denktank Migratie allereerst. Het moet toch mogelijk zijn een Nota Migratie te schrijven waarin helder wordt uiteengezet wordt wat er wel en niet kan op dit gebied.

Morgen fiets ik naar Delfshaven. Waarom? Om eens te gaan kijken bij het Piet Hein-beeld of daarvan inmiddels de veters van de rechterschoen los zitten. Waarom anders?