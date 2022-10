De huidige liberale coalitie weigert armoede werkelijk aan te pakken Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 105 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Rutte is als Sinterklaas die strooigoed toewerpt om de armoede wat te verzachten, maar de cadeaus waar mensen op lange termijn wat aan hebben blijven in de zak.

Als bij mensen het water financieel aan de lippen staat, is er geen ruimte voor het zoeken naar perspectief en het ondernemen van actie. Armoede stompt af en kan zelfs leiden tot contraproductieve keuzes, waarbij dringende kortetermijnproblemen niet meer worden aangepakt. De huidige liberale coalitie wekt de indruk dat er sociale compensatiemaatregelen worden genomen voor iedereen. Rutte is als Sinterklaas die strooigoed toewerpt om de armoede wat te verzachten, maar de cadeaus waar mensen op lange termijn wat aan hebben blijven in de zak.

De eerste nood wordt met toeslagen verzacht, maar de echte problemen worden niet opgelost. De liberale regering laat nog steeds op alle fronten de marktwerking intact, wat leidt tot bevoordeling van mensen met veel bezit. Elektrisch rijden, woningisolatie, verzekeringen, hypotheekrente, het zijn allemaal zaken waar de beter gesitueerden in kunnen investeren en waaraan de overheid of het bedrijfsleven aantrekkelijke voordelen koppelt. Aan de andere kant zijn maatregelen waar mensen in minder goede omstandigheden wat aan hebben vaak uitgekleed, denk aan compensatiemaatregelen in het onderwijs, buurthuiswerk, maatschappelijke ondersteuning.

Passend onderwijs is een mooie kreet, maar in de dagelijkse hectiek van het onderwijs komen kinderen met speciale behoeften toch vaak tekort. Onder druk van hoog opgeleide ouders investeren scholen liever in plusklassen. Het is niet verwonderlijk dat blijkt dat kinderen van ouders met lage opleiding en weinig inkomen eerder naar lagere vormen van het voortgezet onderwijs worden doorverwezen dan kinderen van welgestelde en goed opgeleide ouders. Deze laatste groep kan bovendien extra ondersteuning inkopen om hun kind zo goed mogelijk op landelijke toetsen te laten scoren.

Door de strenge privacywetgeving is het ook nog eens moeilijker geworden om informatie uit te wisselen tussen experts die mensen met problemen kunnen identificeren en ondersteunen, zoals leerkrachten, artsen, sportcoaches, wijkteams, e.d. Dat schrijnt in deze tijd waar door allerlei oorzaken de groep die nauwelijks of niet meer rond kan komen voortdurend in aantallen groeit.

Ik denk dat veel meer mensen aan een actief en zinvol bestaan kunnen deelnemen als we als samenleving nadenken over de kwaliteit van leven en samenleven in een structureel kader. Een eerste stap kan zijn om de ambtelijke systemen te richten op hoe iets voor mensen kan worden geregeld in plaats van dat het niet kan. Mijn ervaring is dat wethouders en ambtenaren vaak goede bedoelingen hebben om maatwerk te leveren en oplossingen te bieden, maar dat instanties zoals UWV en Sociale Zaken zich beroepen op de regels en uitgaan van wantrouwen in de mens. Daardoor wordt er meer geïnvesteerd in controle dan in gerichte en menselijke ondersteuning die mensen met problemen helpt om hun leven weer op de rit te krijgen.

Toch zijn er ook tekenen van hoop. In Breda is er talentenfabriek De Faam, een ontmoetingsplek voor cliënten, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en medewerkers waar mensen actief aan allerlei activiteiten mee kunnen doen en elkaar ontmoeten. In Tilburg wordt gedacht aan een basisbezigheidsinkomen, waardoor mensen die op een of andere manier actief zijn een gegarandeerd inkomen hebben. PvdA en GroenLinks denken na over een startbudget van een ton voor ieder opgroeiend kind om het een goede ontwikkelkans te bieden. Ook wordt nagedacht over een verhoging van de erfbelasting, zodat mensen uit rijke families wat minder bevoordeeld worden door riante erfenissen.