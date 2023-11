De houding van het kabinet ten opzichte van Israël is in strijd met de Nederlandse Grondwet

In Nederland functioneert, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, het rechtssysteem goed. Het biedt de mogelijkheid om overheidsbeslissingen aan te vechten, en hoewel dit proces soms stroef kan verlopen, is de intentie helder: de staat moet zich, net als haar burgers, aan de (grond)wet houden. In juristentaal wordt dit ook wel de Rule of Law genoemd. Met andere woorden: je kan enkel spreken van een rechtsstaat als de staat zelf ook op het beklaagdenbankje verschijnt als het de wet overtreedt.

Het beklaagdenbankje is in dit geval spreekwoordelijk, maar desondanks hopelijk niet minder effectief. Want ondanks dat de Nederlandse regering intern goed voor haar burgers zorgt, is er een grote juridische blinde vlek onder onze nationale bestuurders in Den Haag. Deze blinde vlek is het internationale recht. Meer specifiek het internationale recht ten opzichte van de Israëlische bezetter.