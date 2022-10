De hond die net als een mens op twee benen loopt

Het op twee benen lopen is geen aangeleerd kunstje, hij heeft het zelf uitgevonden. Toen hij een jaar oud was rende hij enthousiast naar buiten, de straat op en werd aangereden door een passerende auto. Een voorpoot raakte hij kwijt, de ander bleek voortaan onbruikbaar. Hij kreeg aanvankelijk een soort rollator om zich voort te bewegen maar de eigenaar zag tot haar stomme verbazing al snel dat Dexter een andere oplossing wist: op twee benen lopen. En dat doet hij sindsdien.

Dexter wordt geportretteerd in een reportage van The Guardian over zeer talentvolle huisdieren, zoals een superslimme papegaai, een eend die kan drummen en een poes die bedreven is in skateboarden.