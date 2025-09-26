De Hollands-Limburgse kwestie Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 298 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam Persoon volgen

In mijn dagen als raadslid in Rotterdam, beging burgemeester Bram Peper als voorzitter van de raadsvergadering eens een klassieke fout. Hij liet tijden een pauze de microfoon open staan! En je kon hem luid en duidelijk tegen de gemeentesecretaris horen zeggen: “Wat wil die Rotlimbo nou weer?”

Dat betrof mij. Ik had hem geattaqueerd. En Bram Peper was nu eenmaal niet dol op zijn critici. Na de vergadering sprak ik hem natuurlijk aan over zijn curieus woordgebruik jegens mij. Maar daar moest ik volgens hem niet zo zwaar aan tillen. Rotlimbo war gewoon een afko voor Rotterdamse Limburger...

Aboutaleb is steevast door sommige Rotterdammers die Rot-Marokkaan genoemd. “Daar bedoelen we niets mee, burgemeester, het is gewoon de afko voor Rotterdamse Marokkaan.” Aboutaleb dacht daar het zijne van.

Ik woon sinds jaar en dag in Rotterdam, maar inderdaad, van geboorte ben ik een Limburger. Ik heb de eerste 18 jaren van mijn leven in Limburg doorgebracht. En ik zeg u dit: wij Limburgers pikken van oudsher nu eenmaal veel (Wingewest!). Ik heb dat Rotlimbo maar als een geuzennaam beschouwd.

Limburgse Rotterdammer, Hollando-Limburger zijn, bezorgt mij wel een mooie uitgangspositie om eens out of the box te denken over de huidige politieke malaise, waarin Nederland verkeert.

In Rotterdam heb ik het nodige te stellen gehad met Pim Fortuyn, toch onmiskenbaar de vader van het rechtspopulisme (en in het verlengde daarvan dus ook van extreemrechts). Over mijn wederwaardigheden met hem zou ik een boek kunnen schrijven. Misschien moet ik dat ook maar eens doen. Er is te veel mythevorming om die persoon.

En wat Limburg betreft hebben we de Venlonaar Geert Wilders, 'us jong', waarop massaal in Limburg is gestemd. Ik voel de behoefte om mijn excuses te maken voor het optreden van mijn mede-Limburger Geert Wilders. Ik weet het, excuses maken voor van alles en nog wat is een mode geworden. Een ritueel. Mark Rutte was reuze goed daarin. Wat stelt het nog voor?

Maar toch... mijn diepgemeende excuses. Want ik schaam voor Geert Wilders. Omdat het zo helemaal geen Limburger is, maar wat dan wel? Een soort van fake Hollander? Een Limburger is van nature een man of vrouw van bonhomie. Denk aan Toon Hermans. Maar bonhomie blijkt Wilders volledig vreemd. Wat een verbetenheid, die man!

De Limburger met zijn bonhomie neutraliseert als het ware de VOC-mentaliteit van de Hollander. Dat is blijkbaar zijn historische taak. Dat is blijkbaar de zin waarom wij Limburgers bij Nederland horen. Bij België behoren had voor Limburg meer voor de hand gelegen. Maar dat is dus niet zo, Sinds jaar en dag behoort Limburg bij Nederland. Nederland doe er je voordeel mee.

Wilders is een Limburger die besloten heeft meer Hollander te zijn dan de Hollanders. Wat heeft ons Nijdig Nijntje uit Venlo daartoe bedacht? Ik verf mijn haren geel, dan ben ik nog meer kaaskop dan de koning! En ik uit mij zo grof en lomp mogelijk, want zo zijn Hollanders. Daarvoor staan ze wereldwijd bekend.

Dat wil zeggen VOC-Hollanders.

Er is ook nog het ander Holland, dat van Erasmus, De Republiek van de Tolerantie.

Maar daar heeft Wilders geen boodschap aan. Nederland is de Westbank van Hongarije.

En nu moet er hoognodig puin geruimd, het puin van het tweemaal demissionaire kabinet Schoof (Wilders). En het puin, veroorzaakt door de ene Limburger moet blijkbaar geruimd door... een andere Limburger. Frans Timmermans!

Gehaat bij extreemrechts. Maar ook bij rechts. Met name bij mevrouw Yesilgöz van de VVD, met wie hij, helaas, zeer vermoedelijk straks gedwongen is een coalitie te vormen (naast CDA en D66).

Want Groen Links-PvdA... het wil in de prognoses maar niet stijgen. En enkel een forse stemmenwinst voor de ecosocialen kan leiden tot een midden-kabinet met een duidelijk links stempel. Dus zonder VVD. En het ziet er naar uit dat dat er niet inzit.

En ziet u het ook aankomen? Timmermans mag geen premier worden van junior-partner VVD. Dus wordt er maar weer eens Schoof naar voren geschoven. Een minister-president zonder politieke binding. Dat wordt blijkbaar een nieuwe staatsrechtelijke gewoonte.

Maar niet getreurd! Er is zowaar een Limburger voorradig, die een ware Schoof Plus zou kunnen zijn. Die Limburger is namelijk een maestro wat het Eerste Viool spelen betreft. Ja, hij weet zelfs een kamerkoor van 150 stemmen succesvol tot harmonieuze samenzang te dirigeren. Kortom, een man die de muziek weer terugbrengt in de politiek. U hebt het vast al geraden, het is… André Rieu!

Maar wat als André weigert? Schoenmaker, hou je bij leest, musicus, hou je bij je viool! Wat dan?

Dan rest ons enkel nog troostvoedsel. Ik introduceer bij dezen De Ongewone Limburger. De gewone Limburger is net als zijn buurman aan de ene kant de Duitser, en net als zijn buurman aan de andere kant, de Belg, een vleeseter. De Ongewone Limburger kan dus ook niets anders dan een Vegan Limburger zijn.

Hier volgt dus mijn recept voor die Ongewone Limburger, het voedsel dat ons troosten moet. Ik heb het recept in een poëtische tekst gegoten. Ik ben van de Lyric Left, tenslotte. En voor de Lyric Left geldt het woord van Lucebert: 'de lyriek is de moeder van de politiek!'

De Ongewone Limburger

Uitgangspunt van mijn creatie: het ideaaltypische Limburg. De groene heuvels van Limburg met hun zonovergoten aspergevelden, omringd door dito weelderige wijngaarden, dat alles moet in de Vegan Limburger te proeven zijn...”

Men neme een Italiaanse bol – Limburg is immers het Italië van Nederland... – en snijdt deze doormidden. Besmeer dan beide zijden met een pesto van dwerg-groenten (1). Beleg de met pesto besmeerde onderzijde met Radijs (2), Zonnebloem (3) en Erwten (4). Leg daarop zacht gegaarde, rijpe aspergepunten. En leg tot slot de met pesto besmeerde bovenkant op de zacht gegaarde asperges. Bon appetit!

Noten:

(1) Dwerggroenten:

Dwergen - Was het Kleine Volkje homofiel?

De verhouding van de 7 dwergen

tot Sneeuwwitje.

was in elk geval louter platonisch

Niet Doc, Happy, Grumpy, Sneezy

Bashful, Sleepy of Dopey

maar de Prins van Lippe Biesterfeld

heeft haar gedefloreerd...

(2) Radijs:

Pittig en peperig, versterkt spierweefsel, stimuleert het sapverteringsstelsel en verbetert het.

Het Aards Paradijs was een Hof van Eten

waarin gelukzalig

thuiskokkin Eva & thuiskok Adam

Ma & Pa Radijs

(3) Zonnebloem:

Verse nootachtige smaak, herstelt spierweefsel, versterkt skelet- en neurologische systemen, helpt de darmflora gezond te houden en is een natuurlijk slijmoplossend middel voor congestie.

Zonnebloemen, vraag God

of hij Vincent van Gogh schilderen wil

én kan...

(4) Erwten:

Zoet en knapperig, rijk aan antioxidanten en caroteen, stabiliseert de bloedsuikerspiegel van diabetici.

De eco-prinses op de (kikker-)

erwt

wie kust haar wakker?

Wij met zijn eco-allen!