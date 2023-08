De hoge prijs van cocaïne Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 243 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

© cc-foto: Alpha Photo

Vrijdagavond. Een bestelling via Telegram; 3 gram. Twee jongens flitsen op een scooter van Bos en Lommer naar de Zuidas. Bij aankomst overhandigt de een een zakje poeder in ruil voor drie briefjes van vijftig en een van tien, inclusief fooi. Nog voor het geld is weggestopt, draait de ander het gas open en verdwijnen ze. Telegram, what's in a name.

Zouden ze bij de vrijmibo weten dat hun bezorgers kunnen worden omgelegd? Jongens van zeventien. Zouden ze stilstaan bij de echte kosten van cocaïne? Het nieuws lezen over de moord op activist en presidentskandidaat Fernando Villavincencio? Na een campagnebijeenkomst in een gymzaal, in Ecuador. In drie jaar is Ecuador afgegleden van een veilige haven, tot een narcostaat, met dit jaar al 3500 drugsmoorden.

Donderdag meldde het OM dat er in juli 8000 kilo cocaïne werd onderschept in de Rotterdamse haven. Met een straatwaarde van 600 miljoen euro. Verstopt in bananendozen, uit Ecuador. Een gram cocaïne kost volgens de Drugsmonitor in Amsterdam ruim 50 euro, in Berlijn, Londen, Parijs, tot wel 85 euro. Zo'n 280.000 Nederlanders kochten het afgelopen jaar cocaïne; 2,0% van de volwassenen. In Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Amsterdam neemt gebruik toe. Gebruik komt relatief vaker voor onder hoogopgeleide twintigers. High educated.

Hoogopgeleiden zijn niet alleen klant; ze zijn ook de accountant, makelaar, advocaat, die de handel mogelijk maken. Jaarlijks wordt er in Nederland 13 miljard euro geld witgewassen - net zoveel als de begroting van Jusititie.