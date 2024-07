De Hitlergrap; over politieke humor Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 298 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Q. is een jonge, opkomende cabaretier, een stand-up comedian, zo u wilt. Gisteren bezocht hij mij, aangeslagen. De conference, die hij in elkaar had gezet over Wilders, bleek al achterhaald, no voordat hij die uit had kunnen brengen

Die conference luidde:

Neenland – het land van Nijdig Nijntje

Het programma van Nijdig Nijntje’s Partij, de Partij van de Neenvoud, is... eenvoudig: zeg doodgewoon overal nee op. De partij spreekt de neenvoudigen dan ook zeer aan. Dat verleidde Nijntje onlangs tot de uitspraak, dat het voor de hand ligt, dat hij premier wordt, nu zijn partij de PvdN, de Partij van de Neenvoud, de grootste is geworden.

Onder leiding van de PvdN zal Nederland een radicaal andere koers gaan varen, zoveel is duidelijk. Maar wàt heeft de PvdN dan wel voor ons in petto?

Allereerst zal Nederland, als de Partij van de Neenvoud het voor het zeggen krijgt, herdoopt worden in Neenland. Immers, enkel Neenland drukt het Neen-denken, het nieuwe politieke denken in (voorheen) Nederland adequaat uit. Hoofdstad van Neenland wordt uiteraard Notterdam. Weg met Namsterdam! Neenland zal vervolgens Neuropa met zijn neurotische neuro verlaten. De Nexit! Terug naar de gulle gulden van de jaren vijftig!

Maar het belangrijkste toch wat de Partij van de Neenvoud met ons, voor heeft is het volgende:

Nijntje: ‘Wilt u neer of ninder Nanokkanen?’

'Het Volk':‘Ninder! Ninder!’

Nijntje : ‘Nou, dan gaan wij dat voor u negelen!’

Nijntje is inmiddels door noning Nillem-Alexander gepolst of hij inderdaad bereid is om een nieuwe Negering te vormen. Maar Nijntje heeft... nee gezegd. Hoe kan het ook anders. Het woord ‘Ja’ komt nu eenmaal in zijn nocabulaire niet voor!

Dus... hebben we inmiddels het kabinet Schoof. Nu is er met die Schoof qua taalgrappen best ook heel wat aan te vangen. Wilders wist die arme onnozele bij zijn eerste optreden direct al onder de grond te SchOOffelen “Slappe Hap”had hij hem toe gebeten. Hij had Schooffie geschOOffeerd!

Schooffie niet verwarren met Goofy, die malle Disney-figuur, de vriend van Mickey Mouse (Omtzigt) en Minnie Mouse (Yesilgöz) & Oma Duck (Van der Plas) (In deze Disneyficatie is de rol van DonaldTrump Duck uiteraard voor Geert Wilders).

Maar dat was allemaal te mager voor een nieuw programma.

Q had maar twee nieuwe 'aanzetten'. Een over Duitsland, over de fascistoïde AfD (Alternative für Deutschland) die daar opkomt.

Goethe, Goethe, wo sind unsere Klöthe?

En … we missen de Führer ook heel erg!

Niet sterk. We kunnen niet eeuwig Duitsland blijven bashen. Het is waar, die opkomst van de AfD in Duitsland is niet best. Maar daar staat tegenover dat er in ons buurland tenminste tegen die opkomst gedemonstreerd wordt. Was dat actief opkomen voor de democratie in ons land ook maar zo. Hier in Nederland kan extreemrechts eigenlijk ongestoord zijn gang gaan. We laten ons demonstratierecht schandelijk ongebruikt.

Veel sterker vond ik Q's joke:

Mag je Wilders met Hitler vergelijken?

Nee, Hitler blondeerde zijn haar niet !

Maar jonge cabaretier Q. maakte zich zorgen. Kón die grap wel? Begaf je je dan qua humor niet op hetzelfde lage niveau als Wilders met zijn "kopvoddentaks"?

Vind ik niet. De hoogtijdagen van het Bonhomie -cabaret van good old Toon Hermans liggen inmiddels ver achter ons. (Toon! Ooit Nederland bekendste Limburger! Nu is dat Wilders. Stijgen wij? Integendeel. Wij dalen. Alsof we hulpeloos hangen aan een leeglopende ballon.)

Tegenwoordig is het cabaret hard. Héél hard. Eigenlijk kan dat ook niet anders.

We kwamen er niet uit. We besloten het volgende: laten we de kwestie eens voor leggen aan de mensen op Joop van BNNVARA:

