De helse nacht die voor de deur staat

Kunnen wij in Nederland niet feestelijker feestvieren, zeg!

Deze gevaarlijkste nacht van het jaar krijgen het gevaarlijke vuurwerk en het agressieve drankorgel er een extra gevaar bij: windvlagen. Die blazen het brandend materiaal niet omhoog, maar de verkeerde kant op, richting allen die zich vannacht buiten wagen, ook onschuldige voorbijgangers en bezige hulpverleners. Als het ooit nodig is om op elkaar te letten – altijd natuurlijk – dan is het nu wel, in deze helse nacht die voor de deur staat.