De hel van Yesilgöz

Hoe zou de hel eruitzien voor Dilan Yesilgöz, vraagt Kiki Schippers zich af. “Daar op tv geen Kockelmann, geen Nieman, geen Wierd, geen Goeiemorgen. Geen René en Johan Derksen, alleen migranten met hun zorgen. Iedereen draait altijd spijkers, iedereen is daar gelijk. Niemand werkt, iedereen bezit een uitkering en haalt Wilders door het slijk.”