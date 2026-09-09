De heetste zomer ooit. Waarom doet Den Haag nog steeds niks? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 348 keer bekeken • Bewaren

Jules Gribling Klimaatactivist en student Persoon volgen

Door: Jules Gribling en Jurjen van den Bergh

Je bent 19 jaar oud. Je hebt net je eerste studentenkamer, gaat voor het eerst naar een festival en hebt een vakantie gepland in het zuiden van Europa. Deze zomer was de allerheetste ooit, opnieuw. Het was te heet om in die studentenkamer te wonen, Defqon werd gecanceld en die vakantie is verpest door bosbranden. Het was verlammend en onleefbaar warm. Dit was de warmste zomer ooit en tegelijkertijd ook de koelste die er aan komt. Dit is niet normaal, en wij weigeren hier aan te wennen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw werden we gevoed met doemscenario’s over aanhoudende temperaturen boven de dertig graden en de noodzaak om te smeren met factor 50. Sinds deze zomer leven we definitief in de toekomst waar we toen bang voor waren. De klimaatbeweging heeft ultimatum na ultimatum gesteld. Daar is niet naar geluisterd: De politiek heeft haar doelen van 2030 naar 2050 en verder verschoven.

Ondertussen escaleerde de klimaatcrisis steeds verder. Toekomstige generaties zullen die natte Nederlandse zomers van vroeger niet meer kennen. Voor hen zijn deze zomers het nieuwe normaal. Zij zullen opgroeien in verstikkende huurwoningen, permanent op zoek naar verkoeling, tussen alle andere weersextremen door.

Tijd voor actie

De politiek houdt de deur dicht, maar de crisis is allang binnen. De hitte brandt door de kieren van Het Binnenhof, maar in Den Haag ging het deze zomer nauwelijks hierover. Geen spoeddebat, geen klimaatpersconferentie, alleen oproepen zuinig te doen met ons schaarse water.

Klimaatdrammer-in-Chief Jetten viel deze zomer vooral op door een bezoek aan pyromaan Shell. De VVD verkoopt onze gezamenlijke toekomst en de profiteurs daarvan worden elk jaar rijker. Zij kiezen er niet voor om onze toekomst te beschermen, maar om samen te werken met klimaatontkenners JA21. En het CDA gelooft nog steeds dat kerncentrales dé oplossing zijn voor de klimaatcrisis. Word wakker, Den Haag: Als je lange-termijn politiek lang genoeg uitstelt wordt het vanzelf korte termijn. De klimaatcrisis is nu. Het is tijd om daar naar te handelen.

Doe iets!

Volgende week is Prinsjesdag. Dat is hét moment dat dit kabinet ons laat zien dat de duistere les van deze zomer aangekomen is. En daarom verheffen we onze stem. Op zaterdag 12 september, drie dagen voor Prinsjesdag, lopen wij mee met de klimaatmars. Omdat Den Haag pas beweegt als wij bewegen. Omdat niets doen geen optie meer is. Samen roepen we de overheid op om in actie te komen. Het is tijd voor een kabinet dat onze problemen echt wil oplossen. Zien wij je daar?

Jules Gribling, 19-jarige klimaatactivist bij Fridays For Future

Jurjen van den Bergh, directeur bij burgerbeweging DeGoedezaak