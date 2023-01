De hardwerkende Nederlander is weer inzet van veel verkiezingsretoriek Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 129 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De Provinciale Verkiezingen op 15 maart a.s. naderen en dus heeft het campagneteam van de VVD het door meerdere politieke partijen gehanteerde begrip “hardwerkende Nederlander” weer van stal gehaald.

Voor premier Rutte moet de hardwerkende Nederlander vooral bang worden voor een te grote macht van de PvdA en GroenLinks in de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. Want die zijn volgens Rutte voornemens om wel negen belastingen te gaan verhogen.

Voor iedere kiezer is het belangrijk om zich te realiseren dat de inkomensongelijkheid in de wereld nog immer groeit en het substantiële verschil tussen de belastingheffing op arbeid en winsten uit vermogen daarvoor grotendeels verantwoordelijk is. Daarover zouden alle hardwerkende Nederlanders zich ernstige zorgen moeten maken.

Een pleidooi voor het meer belasten van winsten op vermogens en minder op inkomsten van arbeid wordt dan ook door steeds meer deskundigen, waaronder economen en burgers gedeeld.

Onder twaalf jaar premierschap van Rutte is anno 2023 voor een grote groep hardwerkende Nederlanders tot aan de middeninkomens een situatie bereikt dat ze schulden hebben en is het fenomeen werkende armen ook in ons land al heel gewoon geworden.

Hoogste tijd om de politieke aandacht te verleggen naar het meer belasten van winsten op vermogens in plaats van op inkomsten uit arbeid om aan bovengenoemde situatie een halt toe te roepen.

Kortom, bangmakerij van de VVD om niets! De hardwerkende Nederlanders zonder aanzienlijke vermogens zijn allen gebaat bij een verlaging van de belastingen op arbeid en een fikse verhoging van winsten op vermogens. De superrijken en vermogenden hoeven niet langer door ons belastingsysteem zo beschermd te worden.

Toch kan het geen kwaad in deze verkiezingstijd aandacht te vragen voor een specifieke groep hardwerkende Nederlanders die zich het schompes werken om zeer noodzakelijk werk te doen dat de meeste Nederlanders niet willen doen vanwege slechte betaling en vies en vuil werk. Zoals bijvoorbeeld de verzorgers in de ouderenzorg en thuiszorg, schoonmakers en andere essentiële beroepen waar een steeds groter tekort aan is. Een betere betaling van hen in deze voor onze samenleving essentiële zeer zware en slecht betalende functies en beroepen zal voor alle Nederlanders goed zijn.