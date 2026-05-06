De grote winnaars van de blokkade van de Straat van Hormuz? De Chinese producenten van windmolens

Door de blokkade van de Straat van Hormuz wordt hernieuwbare energie weer een stuk interessanter. Veel landen zijn immers naarstig op zoek naar goedkope alternatieven voor de dure fossiele energie. Een land dat daarvan bij uitstek lijkt te profiteren is China.

De wereldwijde vraag naar windturbines is dit voorjaar al met 40 procent toegenomen in vergelijking met vorig jaar, en de zes grootste producenten van windmolens komen allemaal uit China, bericht The New York Times.

“Vorig jaar installeerde China drie keer zoveel windenergiecapaciteit als de rest van de wereld samen, terwijl de export van windturbines juist toenam. (…) De export van windturbines en onderdelen naar de Europese Unie steeg vorig jaar met 66 procent, terwijl de leveringen aan ontwikkelingslanden met 74 procent toenamen.”

De Chinese opmars in de windindustrie is ten koste gegaan van Europese bedrijven als Vestas (Denemarken) en Enercon (Duitsland) die de markt begin deze eeuw nog domineerden.

De Europese Unie is inmiddels een onderzoek begonnen naar het Chinese Goldwind, de grootste producent van windturbines. De staatssteun voor dat bedrijf zou in strijd zijn met handelsafspraken. De verwachting is dat China represailles zal nemen als Europa importheffingen oplegt aan Goldwind.