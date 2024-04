De Grote Werken van Mark Rutte Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 154 keer bekeken • bewaren

Het ziet ernaar uit dat Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt. Opeens ging hij het afgelopen jaar rondreizen – dikwijls naar Oekraïne – en verhulde hij waar het kon dat hij ooit op defensie had bezuinigd. Nederland gaat de 2 % halen! Meer dan hondstrouw betuigde hij zijn onvoorwaardelijke steun voor de even onvoorwaardelijke steun van de VS voor de meest rechtse en bloeddorstige regering uit geschiedenis van Israël.

Maar wat laat Mark Rutte Nederland na?

We kunnen over zijn puinhopen beginnen, na Pim Fortuyns ‘puinhopen van Paars’. Die laatste lijken inmiddels molshopen vergeleken met de toeslagenaffaire, het bijstandsschandaal en de gasbevingsslachtoffers. Door Mark & zijn Marktwerking – cowboys, liefst buitenlandse – zijn er steeds grotere problemen in de zorg ontstaan. Denk aan het faillissement van Co-Med, waardoor medewerkers niet betaald krijgen en patiënten niet worden behandeld. Men spreekt al van een serieuze ontwrichting van de gezondheidszorg. Het instorten gaat door. Onderwijs? Zucht.

Dertien en een half jaar was Rutte de ijverige loopjongen van machtige lobbygroepen, vooral ook in Brussel. Dat de kwaliteit van land, lucht en water hierdoor steeds slechter wordt, net als de volksgezondheid? (Ging opa dood aan covid? Neen, aan fijnstof! Parkinson? Neen, glyfosaat!) Wat te denken van de verschillen in vermogen en inkomen die almaar groeien? ‘Hohoho, volgens mijn vriend Peter Hein van Mulligen van het CBS gaan we er allemaal gemiddeld echt op vooruit!’ O ja, volgens het recente Global Tax Evasion Report van de EU Tax Observatory prijkt Nederland nog altijd op de eerste plaats. En binnenslands scoren we eveneens hoog. Heerlijk Helder Heineken! Met OCI de beste mest!

François Mitterrand heeft in de veertien jaar dat hij president was zijn land veel grote prestigeprojecten nagelaten. De uitbreiding van het Louvre, de Opéra Bastille, de Grand Arche de La Défense, de Cité des Sciences en de Cité de la Musique bij het Parc de la Villette, plus de nieuwe Très Grande Bibliothèque.

Toch heeft Rutte wel degelijk zulke Grote Werken nagelaten. Denk aan die prachtige megastallen, waarvan het aantal gedurende zijn kabinetten is verdubbeld. Echte kanjers. Onder hem bereikte ons land de mooie zevende plaats op de wereldranglijst van het aantal datacenters. Waarin een klein land groot kan zijn. We hebben immers meer dan genoeg groene stroom via al die schitterende zonneparken die onder Rutte tezamen de oppervlakte van Schiermonnikoog hebben bereikt? (Zouden die panelen overigens niet veel beter dan in weilanden op daken van distributiecentra…?) Zeker, en het aantal centra is bovendien - Nederland exportland! - meer dan verdubbeld. Zodat ons land per inwoner twee keer zoveel vierkante meters distributieruimte bezit als Duitsland. Wat zullen de Duitsers jaloers zijn als ze via de A1, A12 of A15/18, dan wel A58 naar onze stranden en steden rijden. Het goede nieuws is, er komen nog meer distributiecentra. Flevoland krijgt de hoofdprijs. Groningen die van datacenters.

Hoe de lasten van Ruttes beleid geheel door de overgrote meerderheid van de Nederlandse burger worden gedragen en de lusten door een zeer kleine minderheid worden geoogst, kunnen we nu dus ook gewoon om ons heen zien.

Een Waddeneiland aan zonnepanelen en een Chinese Muur langs ‘s heren wegen, met oases van steen in het buitengebied.