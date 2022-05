De talkshow waar Nederland nog op wacht

Hoewel ik me vanwege toenemende maatschappelijke hysterie steeds vaker onttrek aan het algemeen bewustzijn, kreeg ik vorige week een interview met René van der Gijp onder ogen. Maar liefst drie televisieverslaggevers klampten de vaste talkshowgast aan op het moment dat hij de studio verliet, na een uur in een talkshow te hebben gezeten. Ik besefte dat talkshows inmiddels groter zijn dan talkshows zelf, en wil daarom pleiten voor De Ultieme Meta Talkshow, afgekort DUMT.

Laat ik gemakshalve Sven Kockelmann tot DUMT-presentator bombarderen, iemand anders kan ook, het gaat erom dat omroepen een levendig beeld krijgen. De Ultieme Meta Talkshow wordt tegen middernacht uitgezonden op NPO 1, waar nu Op1 zit. Vanaf acht uur ‘s avonds start op NPO-themakanaal DUMT ‘The making of De Ultieme Meta Talkshow’. Tot aan het begin van de live-uitzending wordt de kijker meegenomen in het productieproces en zaken rondom de show.

‘The making of’ begint aan de keukentafel van Svens Hilversumse appartement. We zien hem met vriendin Annette, een life- en mindsetcoach voor vrouwen boven de vijftig, ontbijten en de krant doornemen. Ondanks de huiselijke sfeer – Annette hapt in een croissant, poes Mimi springt op schoot – worden de eerste journalistieke worstelingen zichtbaar op het gelaat van de pas ontwaakte interviewer. Hier begint het proces van wikken en wegen, dat tot aan de openingstune van DUMT voortduurt.

Soms wordt er schuttingtaal weggepiept uit de ochtendlijke conversatie tussen presentator en partner. “Moet je horen wat die …. van een Eva Jinek over mij in het Parool heeft gezegd?”, klinkt het dan grimmig vanachter een opengevouwen tabloidformaat. Zo’n moment leidt tot een mediarel, welke de volgende dag breed wordt uitgemeten in nieuwe afleveringen van ‘The making of’, DUMT en ‘Jinek’.