De grote boze wolf?

10 jul. 2023 - 8:41

Denk niet dat je ook maar wat beleid kan maken op dit bijzondere geval. Een hond in het nauw had waarschijnlijk de zelfde reactie vertoont. Maar denk wel dat in een zo'n klein land met pakweg 18 miljoen inwoners dat nog steeds voller raakt je niet te over enthousiast moet zijn op veel van deze dieren. Het zijn geen labradors die geen verzorging nodig hebben. Het zijn rovers in roedels en eten gemiddeld anderhalf tot viereneenhalf kilo vlees per dag om te leven. En als het moet kunnen ze 10 kilo in een keer naar binnen werken. Dat beteken voor een Roedel van pakweg 10 exemplaren 20 kilo vlees per dag en per week is dat 140 kilo. Ik persoonlijk vind wolven leuk maar houd het klein.

3 Reacties