'De grootste bedreiging voor Israël zit in de regering van Netanyahu'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft het baanbrekende besluit genomen geen wapens meer te leveren aan Israël als de regering Netanyahu doorgaat met de strafexpedities tegen de Palestijnse bevolking. De VS, de trouwste bondgenoot van Israël, blijft wel meewerken aan de verdediging van het land tegen aanvallen van buitenaf maar zegt dat de oorlog tegen de Palestijnse bevolking moet stoppen. Biden wil Netanyahu er zo toe dwingen af te zien van een Israëlische invasie van Rafah waar honderdduizenden Palestijnen hun toevlucht hebben gezocht. Die militaire actie zal met grote aantallen burgerslachtoffers gepaard gaan, is de verwachting. De oorlogszuchtige Netanyahu echter lijkt niet van plan te stoppen.

Het Britse nieuwsprogramma Channel 4 sprak met Emud Olmert, oud-premier van Israël en voormalig lid van Netanyahu's partij Likoed (vanaf 8:10). Olmert wijst er op dat er nog nooit een Amerikaanse president is geweest die zo vriendelijk tegenover Israël was als Joe Biden. "Je moet je afvragen hoe hij er toe gekomen is dit besluit te nemen. (…) Dat is waar het om gaat. Wat bracht hem er toe zoiets uitzonderlijks te doen? (…) Vanaf de eerste dag heeft deze regering en met name de premier Netanyahu alles gedaan om deze president tegen hen in het harnas te jagen." Olmert legt uit dat ondanks alle steun Netanyahu maar tekeer bleef gaan tegen Biden en hem voortdurend tegenwerkte.