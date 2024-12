De Grondwet: fundament of speelbal?

Als docent maatschappijleer heb ik de eervolle taak om jongeren - de toekomst van ons land - te leren over de democratische rechtsstaat. Tijdens de les bespreken we de spreiding der machten, de rol van de Tweede Kamer en de regering en natuurlijk de werking van de Grondwet, het fundament van onze samenleving. De Grondwet garandeert fundamentele rechten voor iedereen in Nederland, of je nu tot een minderheid of een meerderheid behoort. Maar wat betekent de Grondwet nog, als politieke partijen voorstellen indienen om fundamentele rechten in te perken?