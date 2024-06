De groeiende kloof tussen arm en rijk vraagt om onmiddellijke actie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 315 keer bekeken • bewaren

De kloof tussen arm en rijk in Nederland wordt steeds groter. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van armere mensen en vraagt om onmiddellijke actie, want er lijkt voorlopig nog geen verbetering in zicht.

Als oprichter van een stichting ben ik begonnen kinderen vanuit alle lagen van de samenleving samen te brengen. Onze sport- en spelactiviteiten, waarbij kinderen de hele dag kunnen spelen en knutselen, zijn toegankelijk op basis van een vrije gift. Dit maakt deelname voor iedereen mogelijk. Opvallend is dat ouders uit rijkere gezinnen vaak royale donaties doen, waardoor deze initiatieven kunnen blijven bestaan.

Dit jaar hebben we ook een jaarlijks uitstapje geïntroduceerd voor kinderen uit minima-gezinnen. Dankzij een sponsor worden hun toegangskaartjes betaald en de overgebleven kaartjes worden verkocht aan kinderen uit rijkere gezinnen. Op deze manier kunnen kinderen uit verschillende lagen van de samenleving samen spelen zonder dat het stigmatiserend werkt.

De positieve impact van deze verbindende activiteiten is duidelijk zichtbaar. Helaas worden kinderen uit minima-gezinnen nog te vaak geïsoleerd in georganiseerde activiteiten. Het zou helpen als mensen en organisaties creatiever te werk gaan en inspanningen doen om meerdere doelgroepen bij elkaar te brengen. Tot op heden wordt dit soms zelfs tegengewerkt. Onze organisatie mocht bijvoorbeeld geen ANBI-status krijgen, omdat we kwetsbare kinderen niet isoleren en kinderen buiten bepaalde doelgroepen niet willen uitsluiten. Iedereen is welkom, is ons motto en ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier is om de kloof te verkleinen.

Persoonlijk weet ik hoe moeilijk het kan zijn om tijd en middelen vrij te maken voor dit soort initiatieven. Ik ben autistisch en arbeidsongeschikt, met een Wajong-indicatie, maar toch zet ik me in voor deze stichting. Dit jaar heb ik zelfs persoonlijk geld gedoneerd voor het uitstapje. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en geloven in het belang van een inclusieve samenleving.

Het is tijd voor een verandering van instelling en gedrag. We moeten streven naar inclusieve activiteiten die mensen uit verschillende sociale lagen samenbrengen. Alleen zo kunnen we werken aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt.