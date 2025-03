De griezelige onwetendheid van Trump en zijn Oekraïne-onderhandelaars Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 133 keer bekeken • bewaren

Ze zullen ook geen weet hebben van de Joodse organisaties in Oekraïne die brandhout maken van de Kremlin-beweringen dat Oekraïne “gedenazificeerd” moet worden.

Al sinds president Trumps eerste presidentschap is het duidelijk dat verifieerbare feiten in zijn beleidsbeslissingen vaak geen rol spelen. Op basis van doorgaans onduidelijke bronnen vormt hij zijn eigen mening en handelt daarnaar.

Dat geldt ook voor de medewerkers met wie hij zich omringt. Zoals bijvoorbeeld Steve Witkoff, miljardair en onroerend goed-buddy die hij benoemde als onderhandelaar voor een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas en recenter voor Rusland-Oekraïne.

Onlangs verklaarde Witkoff publiekelijk dat “Rusland 100 procent zeker” Europa niet zal aanvallen, “dat Rusland Oekraïne niet hoeft te absorberen”, dat Rusland vijf regio's heeft “teruggewonnen”, dat het “alles heeft gekregen wat het wil en niet meer wil”. Met de term “terugwinnen” versterkt de in diplomatie, geschiedenis en krijgskunde totaal onvervaren miljardair de rechtvaardiging van het Kremlin voor zijn expansionistische territoriale eisen en invasies van Oekraïne.

Het is ook onvoorstelbaar en griezelig om te zien hoe twee superrijke onroerend goed-ego's als Trump en Witkoff menen een partij te kunnen zijn voor hun door de wol geverfde, geslepen en twintig jaar al in zijn ambt zittende tegenspeler KGB-officier Vladimir Poetin en zijn KGB-Kremlin-kliek. Het onroerend goed-duo heeft geen enkele kennis van de lange en beladen geschiedenis tussen Rusland en Oekraïne, geen benul van of interesse voor diplomatie en krijgskunde. Ze zijn ook zo arrogant te menen niet te heoven luisteren naar experts met bewezen reputaties.

Zo hebben Witkoff en zijn baas ook geen notie van de situatie van Russisch-sprekende Oekraïners in Oekraïne, ook wel “Oekraïners van ethnisch-Russische afkomst” genoemd. Helaas begrijpen ook veel anderen in het Westen die situatie nog steeds niet goed.

Hieronder daarom nog eens de belangrijkste feiten, die eenvoudig te checken zijn.

Volgens de laatste Oekraïense volkstelling zegt 17,2 procent van de bevolking van 'ethnisch-Russische' oorsprong te zijn (hierna: “ethnische Russen”). De meesten wonen in het oosten en zuiden van het land. In de oostelijke regio, die het Kremlin van Poetin tot traditioneel Russisch gebied beschouwt, zijn de percentages in de verschillende provincies de volgende: Donetsk 38,2, Luhansk 39, Kharkiv 25,6, Zaporidzia 24,7 en de zuidelijke provincie Odessa 20,7.

Het aantal ethnische Russen nam sterk toe tussen 1929 en 1989 toen Oekraïne deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Velen verhuisden toen uit Rusland naar Oekraïne om in de kolen- en staalindustrie in de Donbasregio te werken. Hun aandeel in de Oekraïense bevolking steeg met 240 procent van 9,2 tot 22,1 procent. Oekraïeners met een Russische achtergrond wonen daarom traditioneel vooral in de grote steden en de ethnisch-Oekraïense meerderheid op het omringende platteland.

Opiniepeilingen laten zien dat sinds Oekraïne in 1991 zelfstandig werd het overgrote deel van de bevolking Rusland zeer positief gezind was. Zelfs in februari 2014, aan het einde van de Maidan-demonstraties tegen de pro-Russische president Janoekovitsj, had nog 78 procent een positieve houding. Dat begon pas te veranderen met Ruslands illegale bezetting en annexatie van de Oekraïense Krim en zijn militaire agressie in de Oekraïense Donbas enkele maanden later. In mei van dat jaar had nog maar 34 procent een positieve houding en na Ruslands barbaarse invasie zakte dat naar een schamele 3 procent.

Opmerkelijk zijn de cijfers voor het oosten en zuiden met veel ethnisch-Russische bewoners: vlak voor de invasie was respectievelijk 45 en 53 procent van de bevolking daar Rusland positief gezind, maar in october 2024 nog slechts 5 en 3 procent.

Verhelderend is ook de uitslag van het referendum in 1991 over Oekraïnes onafhankelijkheid na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. 92 procent keurde die goed. In de regio's met de meeste ethnische Russen was ook het overgrote deel van de bevolking voor onafhankelijkheid: in de oostelijke provincies Donetsk 84 procent, Lugansk 84, Charkiv 86, Zaporizhia 91 procent en in de zuidelijke provincie Odessa 85 procent.

Trump en Witkoff kennen zeker ook niet de opiniepeiling uit maart 2022 dat 98 procent van de Oekraïners, waaronder 82 procent met een ethnich-Russische achtergrond, stellen dat geen enkel gebied in Oekraïne rechtmatig aan Rusland toebehoort; en dat 65 procent van mening is dat “ondanks onze verschillen er meer is dat Oekraïeners met een etnnisch-Russen-achtergrond met Oekraïners verbindt dan hen verdeelt”, en 88 procent met een Russische achtergrond

Het onroerend goed-duo denkt zeker ook dat Russisch-sprekenden in Oekraïne worden gediscrimineerd of vervolgd. Dat toont een totaal onbegrip van de feitelijke situatie, die met hoongelach en verontwaardiging zou worden afgedaan door vele tienduizenden Russisch-sprekende Oekraënse militairen die aan het front hun land verdedigen tegen de Russische agressor. En zie eens op de televisie die vele Russisch-sprekende slachtoffers van Russische bombardementen die hun woede uiten op die Kremlinbarbarij.