De godvergeten schijnheiligheid van Van der Plas bij de Paus

Kee & Van Jole bespreken zoals iedere week op bedachtzame en weloverwogen wijze bij De Nieuws BV de laatste Haagse politieke ontwikkelingen. Maar nu gaat het aan het begin even iets anders aan toe. Er wordt een fragment van Van der Plas ten gehore gebracht die na Pasen weer alle politieke entertainment media wist te halen met de bewering dat ze in Rome de zegen van de Paus over de kabinetsformatie had gehaald. Van Jole wordt het even te veel en hij zegt ronduit wat hij denkt, doorspekt met enige krachttermen. Hij noemt het circusjournalistiek met politieke clowns. "Als ze zo graag dweept met de Paus waarom wordt ze dan niet geconfronteerd met het standpunt van de Paus over migratie? Vorig jaar nog riep hij Europese landen op migranten ruimhartig op te nemen. En wat doet deze schijnheilige farizeeër? Die zit te onderhandelen om migratie zoveel mogelijk te beperken. En dat is dan parlementaire journalistiek? Echt, rot toch op. Ga je schamen."