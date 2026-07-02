De geweldspropaganda van Citizen Vigilante gaat viraal Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 498 keer bekeken • Bewaren

Op mijn X wemelt het van gasten die hun bewondering uitspreken voor de film Citizen Vigilante. Dat is zonder meer een nazifilm die het afschieten van moslims, rechters en leden van arrestatieteams verheerlijkt.

Het werkwoord verheerlijken wordt door politici veel gebruikt. Dan gaat het vrijwel uitsluitend om moslimfundamentalisme. Niet over geweldsorgieën, zoals Citizen Vigilante.

Ik heb dit haatproduct al eens besproken maar het klaarblijkelijk succes brengt mij er toe hier nog eens op terug te komen.

De toekomst en het succes zijn om zo te zeggen niet aan de etnisch eenzijdigen, aan de ééntaligen, aan de eeuwige thuisblijvers. De toekomst is aan de mensen die in zich verschillende culturen verenigen. Die zich in verschillende landen thuis voelen. Die van huis uit meer talen hebben meegekregen in plaats van één enkele. Het meest specataculaire voorbeeld daarvan zijn wetenschappelijk hooggeschoolde kosmopolieten die van het ene continent naar het andere reizen, een tijd onderzoek doen in Bangalore, dan overstappen naar Silicon Valley en vervolgens hun heil zoeken bij AMSL in Veldhoven. Of op drie continenten als trainer of speler van de ene naar de andere sportclub hoppen. Ondertussen wisselen zij regelmatig van paspoort. Het aantal mensen wereldwijd dat het levensgeluk vindt met partners uit andere landen en cultuurkringen groeit spectaculair. Je kunt dat in Nederland zien waar steeds meer kinderen geboren worden die etnisch, cultureel en wat moedertalen betreft gemengd zijn. In de eenentwintigste eeuw hebben zij een grote voorsprong. Zo iemand is bijvoorbeeld schrijfster Hasnae Bouazza, zuster van de betreurde auteur Hafid Bouazza. In de Linda legt zij uit waarom je wat land betreft verschillende loyaliteiten hebt en waarom dat een rijkdom is.

Ik ken die rijkdom. Ze wordt gedeeld door mijn zoon, diens levenspartner en mijn kleinzoon.

Er bestaat verzet tegen het soort mensdom dat op deze wijze wordt gecreëerd. Je vindt dat bij bewegingen als Boko Haram of - in Nederland - Voorpost en Defend Netherlands. Zij klampen zich aan een totale eenzijdigheid op elk gebied vast. Ze gaan er ten onrechte van uit dat zij een erfgoed verdedigen. Zij openen op het andere het vuur, voorlopig nog in hun fantasie maar dat kan veranderen.

Dat blijkt uit de verholen maar ook uit de onverholen bewondering voor Citzen Vigilante die nu door de sociale media spoelt. De ergste onderkruipsels in deze stroming prevelen vroom dat dit het toekomstbeeld is als de autoriteiten nu niet ingrijpen en de problemen oplossen. Zo iemand is bijvoorbeeld prof. dr. Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie in Leiden, getuige deze tweet

Kinneging kreeg wat tegenkanting maar vooral bijval. Van Jan Stemerdink bijvoorbeeld:

Deze onbekende Nederlander noemt zich: "Psycholoog, atheïst, naturist, ABBA-fan, complotdenker, empathisch, nieuwsgierig, eigenwijs, FvD, bijlesdocent wis- en natuurkunde".

Terecht ziet de AIVD in deze manier van denken en hun talrijke vertegenwoordigers in ons land een groot gevaar. We hebben te maken met een achterhoedegevecht maar dat kan wel grote schade aanrichten als droom in daad wordt omgezet. Daar levert Citizen Vigilante een bijdrage aan. Het is propaganda voor een Europees continent dat in alle opzichten vergiftigd is, een geïsoleerd gebied, gekenmerkt door haat, een verwoest milieu en een op hol geslagen klimaat.

Grote waakzaamheid is geboden tegen de wraakzucht van de etnisch, cultureel en religieus eenzijdigen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toelagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo'n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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