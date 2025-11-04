De gevallen Jessias, herrezen Seitan en ontwaakte Barbie Behemoth Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 326 keer bekeken • bewaren

Jongens, de heer is opgestaan en jullie Barbie Behemoth is ook uit haar nest gekropen. Even kijken wat er zo stinkt in mijn keuken. Ah, rechts Nederland is zich gaan vermenigvuldigen als schimmel op nat brood. Je hebt de originele PVV, met Wilders die grondwetten oprookt alsof het vloeipapier is voor zijn peuken. Forum voor Democratie — de variant die racisme probeert te laten klinken als een wetenschappelijke discipline. BBB is de agrarische spin-off, waar de totalitaire trekjes erger stinken dan de gierput op het erf. En dan JA21: voor wie Wilders te plat vindt, maar wél dezelfde natte droom van “eigen volk eerst” koestert.

Nu worden die rechtse opiniemakers en politici natuurlijk weer giftig, omdat ze hun EchthelemaallinksPVV™ niet krijgen — zo’n keurige Labour-achtige partij die met zachte stem hetzelfde ressentiment verkoopt. Maar nee, Jesse Klaver vindt de grondwet nog iets te belangrijk om erop te spugen, en dat is vloeken in de kerk van rancune. Wat ze eigenlijk willen, is iets dat al lang niets meer met arbeiders of rechtvaardigheid te maken heeft: een marketingbureau dat zich “redelijk” noemt, terwijl het de onderklasse in de etalage zet en oude oma’s tot terroristen verklaart omdat ze tegen genocide zijn. Nederland moet zijn eigen Keir Starmer krijgen van rechts.

Zodra ik dat spul heb, teken ik een pentagram op de grond, steek wat kaarsjes aan voor de sfeer en ga op de knieën voor de Seitan. Nee, niet op de stoute manier — jullie lievelingstante is een nette dame. Zo netjes dat de ouderlingen er niet hoogstpersoonlijk voor hoeven te zorgen dat ze gedekt ter kerke gaat. Dat zou namelijk niet heel zedig zijn. Maar goed, onze Jessias is volgens rechts al gevallen, nog vóór hij iets gezegd heeft.

En daarmee maakt de rechterflank een fout, en hopelijk heeft een slim mediateam dit in de gaten. Als je iemand met charisma te veel demoniseert, geef je hem een geniale narrenrol in handen en niet zomaar een: de duivel met het geweten. De man die de aanklacht in de mond durft te nemen. Waarom bezuinigen jullie op onderwijs? Omdat kinderen geen kennis mogen hebben van goed en kwaad?

Natuurlijk zullen ze straks zeggen dat hij mensen verleidt met linkse praatjes. Maar sinds wanneer is het verleiding als iemand gewoon gelijk heeft? In de kunst moest de duivel bokkenpoten krijgen om als zondebok te dienen — anders was hij te menselijk om bang voor te zijn. Dat is precies waarom ze hem vrezen. Niet omdat hij macht heeft, maar omdat hij iets oproept wat zij allang kwijt zijn: hoop en visie zonder cynisme. In dit land is alles een grap geworden, zelfs de afgrond. Rechts Nederland weet niet hoe het daarmee om moet gaan.

Dus demoniseren ze hem tot er niets overblijft dan echo’s van hun eigen angst. De angst dat mensen wél weer gaan geloven — niet in een Jessias, maar in het idee dat politiek iets anders kan zijn dan haat als huisstijl. Dat huizen daadwerkelijk betaalbaar kunnen worden. Dat mensen hun zorg niet meer hoeven uitstellen omdat ze wél de rekeningen kunnen betalen. Dat kinderen leren lezen en begrijpen waar ze vandaan komen. En mocht dat ooit gebeuren, mocht het publiek zich dat herinneren — dan brandt niet hij, maar hun hele theater af.

Dan verandert die poppenkast in een poel van vuur en zwavel. Dat is waar ze bang voor zijn: dat hoop aanstekelijker is dan haat. Het allerergste is natuurlijk, als die hoop herrijst vanuit de richel.