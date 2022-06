De gemiddelde werknemer heeft helemaal geen tractor

Niettemin zullen deze boeren naar verwachting doorgaan met wat ze al eerder deden: wegen blokkeren, de boel in de fik steken, bomen kappen, verantwoordelijke politici thuis opzoeken, enzovoort. Ze weten dat er weliswaar met veel verontwaardiging op gereageerd zal worden, maar dat ze voor echt ingrijpen van de sterke arm niet zo bang hoeven te zijn. Rutte c.s. zullen het vermoedelijk niet aandurven de ME – of zelfs het leger – op hen af te sturen. Het risico dat de boel dan volkomen uit de hand loopt, met zwaargewonden en zelfs doden tot gevolg, is veel te groot.