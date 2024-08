De geldbeluste overheid gokt met verslaving Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

Bram Bakker Publicist en voormalig psychiater

Dat Holland Casino verlies maakt is best een knappe prestatie (bron: Volkskrant, 27 augustus 2024). De eigenaar, de Nederlandse staat, geeft namelijk meer dan zestig miljoen euro uit aan de reclames voor het gokbedrijf. Er is nu een min van 3,5 miljoen euro in het eerste halfjaar en dit wordt onder meer toegeschreven aan de hoge kansspelbelasting

En wie incasseert die belasting? Inderdaad: de eigenaar van Holland Casino.

Het is te treurig voor woorden. De inkomsten uit de kansspelbelasting stijgen namelijk enorm, sinds een paar jaar geleden ongeveer iedere drempel richting het online gokken werd weggenomen. Met als enige motief: poen, geld harken. Bijna een miljard levert de kansspelbelasting inmiddels op, en het gaat zo lekker dat het tarief waarschijnlijk verder omhooggaat…

Onze overheid is verslaafd aan geld, en haalt dat binnen over de ruggen van gokverslaafden: mensen met onrealistische dromen over rijk worden.

Dat het aantal mensen dat hulp zoekt vanwege gokproblemen flink begint te stijgen is het logische gevolg van bovenstaande. Het zijn er nu 2500 op jaarbasis, en dat zijn dan de officieel geregistreerde mensen. Zelf coach ik er een aantal, en ik ben niet de enige. Die komen niet in de statistieken.

Daarnaast is algemeen bekend dat slechts een minderheid van alle verslaafden hulp zoekt. Een gokverslaafde gaat vaak liever nog eens naar het casino dan dat hij/zij het probleem erkent en te lijf gaat.

En waar de focus rond gokken ligt op alle inkomsten is het goed nog even te wijzen op de kosten van gokverslaving. Het gaat niet alleen om de behandeling van de minderheid die daar om vraagt, maar ook om alle bijkomende ellende: psychische klachten, ook bij naasten, arbeidsverzuim, scheidingen, schuldsanering, en nog veel meer. Deze indirecte kosten zien we nergens terug, om nog maar te zwijgen over het enorme leed dat een gokverslaving veroorzaakt…

Als de overheid echt gewetensvol zou zijn werd Holland Casino per direct gesloten.