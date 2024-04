De geitenpaadjes zijn op en langer de kop in het zand steken is weinig zinvol

Nederland wacht in spanning af of dat gaat lukken. De kans op nieuwe verkiezingen als die onderhandelingen niet slagen is immens groot. Een schrikbeeld, gelet op recente peilingen voor menig politieke partij, met uitzondering van de PVV van Geert Wilders.

Sinds de demissionaire status van het laatste kabinet Rutte is de uiterst verontrustende snoeiharde feitelijke situatie in vele sectoren in de gepolariseerde Nederlandse samenleving steeds meer duidelijk geworden. Onder de Rutte-kabinetten is bij veel voorzienbare crisissituaties bewust de kop in het zand gestoken. Onder zijn premierschap is maximaal gebruikgemaakt van geitenpaadjes, waardoor de werkelijkheid in vele sectoren behoorlijk gemaskeerd kon blijven.