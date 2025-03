De geheime werkwijze van de PVV

Dit kabinet blinkt uit in nietsdoen. Dat valt niet op omdat er vrijwel iedere dag een nieuwe rel is waar media van smullen. Ruzie, dreigementen, scheldpartijen. Dat niks doen is niet alleen kwestie van onkunde en luiheid, de twee eigenschappen waar PVV'ers bekend om staan, maar ook doelbewust beleid.

Het nieuws wordt de afgelopen maanden volledig beheerst door chaos, oorlog, rampen en losgeslagen politici. Dat is logisch want het is allemaal afschuwelijk. Maar ondertussen slaagt de zogenaamd volkse PVV er in stilletjes de rijken te bedienen, ten koste van de samenleving. Gewoon, door niets te doen. Heel slim want niets doen is geen nieuws. Dus hoe moeten kiezers dat te weten komen?