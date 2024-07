De geheime ‘Lijst Schoof’? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 513 keer bekeken • bewaren

Misschien is Dick niet de eenzame, partijloze wolf die hij beweert te zijn.

We kunnen lacherig doen over Dickie Schoof, die zijn hele leven ambtenaar was en nu opeens premier. Aan de andere kant geloof ik dat de kosmos op zo’n manier in elkaar zit, dat je niet zomaar de leider van een land wordt. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de gangen van Hendrikus Wilhelmus Maria Schoof, geboren op 8 maart 1957 te Santpoort.

Waar begon Dicks opmars? Ik vermoed in 2000, of, om preciezer te zijn: op 31 december 1999. Terwijl we met oliebollen en appelflappen gespannen wachtten op een eventuele mega-computercrash door de overgang naar een jaartal dat de digitale wereld niet herkende, verscheen in de echte wereld plotseling een bleek, mager kereltje met de naam ‘Vladimir Poetin’ op het toneel.

Dit onschijnbare heerschap – ‘unscheinbar’ is een prachtig Duits bijvoeglijk naamwoord voor grijze muizen, laten we het vernederlandsen – volgde de oude en zieke Russische president Jeltsin, die deze oudejaarsdag onverwacht zijn aftreden aankondigde, per direct op. Poetin kwam voort uit het veiligheidsapparaat, zoals vaker gememoreerd werkte hij jarenlang als spion in Oost-Duitsland.

De vraag is: waar was Dick Schoof op 31 december 1999? Kauwde hij gedachteloos op een oliebol, of zat hij wakker op zijn post? Vaststaat dat Schoof zich reeds hoog in de Nederlandse veiligheidsketen bevond. Van 1996 tot 1999 was hij plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Justitie, vervolgens directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die onder dit ministerie valt.

Is het toeval dat Dick Schoof later directeur-generaal van de geheime dienst AIVD werd, of stippelde hij deze route begin 2000 bewust uit met de heimelijke wens in de voetsporen van Poetin te treden? Hoe dan ook: sinds 2 juli 2024 is het een feit dat Nederland, net als Rusland, wordt bestuurd door een voormalige onopvallende ambtenaar uit kringen van veiligheid en openbare orde.

Misschien is Dick niet de eenzame, partijloze wolf die hij beweert te zijn, en bestaat er een geheime, met voormalige spionnen en justitiemedewerkers gevulde ‘Lijst Schoof’, welke bij de volgende verkiezingen uit de hoge hoed getoverd wordt. Omdat Dick zich een vastberaden leider toonde na terroristische aanvallen die eigenlijk door zijn eigen AIVD-mensen werden gepleegd, stemt Nederland massaal Lijst Schoof.