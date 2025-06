De gedachtepolitie van de veevoedersector dringt het brein van kinderen binnen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

Lisanne Stone universitair docent Tilburg university

Het lijkt zo mooi: een bedrijf uit de agrarische sector sponsort een fietsster die geld inzamelt voor de goededoelenorganisatie Plan International, locatie Vietnam. Met het sponsorgeld wil het bedrijf volgens haar eigen website ‘bijdragen aan goed onderwijs in Vietnam’. De ironie is dat ditzelfde bedrijf met succes onze Nederlandse kinderen gekleurd en misleidend lesmateriaal aangaande de veevoersector aanbiedt. Daarmee draagt dit bedrijf direct bij aan het tegengestelde van goed onderwijs voor Nederlandse kinderen.

Het bedrijf in kwestie: De Heus, dat samen met ForFarmers en Agrifirm tot de grootste veevoerproducenten van Nederland behoort.​​​​​ De Heus verspreidt via zogenaamde boerderijlessen binnen het overheidsprogramma voor voedseleducatie misleidende informatie over het leven van dieren op boerderijen waarbij biggen een zonnige buitenruimte hebben bij de stal, terwijl zij die feitelijk maar in 1% van de gevallen in Nederland hebben. De Heus is hiervoor na een klacht van Varkens in Nood door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt, waarna de veevoergigant het filmpje heeft verwijderd. Maar er staan nog tal van andere filmpjes online waarin een romantisch beeld geschetst wordt van blije boerderijdieren die huppelend door de wei dartelen. Lobbyprofessor Arco Timmermans geeft aan dat de “onderwijsprogramma’s” van De Heus feitelijk marketing gericht op kinderen is.

Hoe kan het dat de belangen worden behartigd van een commercieel bedrijf dat miljoenenwinsten boekt, via lesprogramma’s aan jonge kinderen? Op deze vraag heeft onze overheid het antwoord. De overheid vindt het belangrijk dat kinderen leren waar voedsel vandaan komt. Dat lijkt in zichzelf een prima wens. Het programma Jong Leren Eten is het instrument van het ministerie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) om voedsellessen op scholen te stimuleren. Vervolgens wordt de organisatie Boederij Educatie Nederland (BEN) gesubsidieerd door Jong Leren Eten. Echter, de inhoudelijke lesprogramma’s die door BEN worden verspreid, worden gemaakt door bedrijven uit de veevoersector, zoals De Heus.

Gratis reclame voor De Heus, gefaciliteerd door de overheid. Dat grote bedrijven lobbyen is bekend. Dat grote bedrijven winst verkiezen boven welzijn ook. Maar dat grote bedrijven de facto propaganda kunnen verspreiden via het onderwijssysteem is ontluisterend.

Dat De Heus onderwijl bijdraagt aan de biodiversiteits- en stikstofcrisis, en daarmee de klimaatcrisis vergroot, hebben we er dan nog niet eens bij gezegd. Oh, en wat we er ook nog niet eens bij hebben gezegd is dat De Heus geweld legitimeert in binnen- en buitenland door boerenprotesten en Farmers Defence Force financieel te steunen en in weerwil van sancties hulpgoederen stuurt aan het Russische leger. Dat De Heus omwonenden niet serieus neemt door drie vonnissen te negeren waarin het bedrijf wordt gemaand stankoverlast aan te pakken hadden we ook nog niet verteld. Dat de directeur van De Heus in gesprek met Extinction Rebellion, dat op 17 april van dit jaar de toegangsweg van De Heus’ kippenvoerfabriek in Ravenstein blokkeerde, aangeeft ‘andere feiten te hanteren’ wanneer zij geconfronteerd worden met hun problematische bedrijfsvoering, onderstreept dat dit bedrijf met waarachtigheid niet veel op heeft.

Soms is de waarheid erger dan wat je met je fantasie kunt bedenken. De Heus als levensechte spin-off van de Gedachtepolitie uit George Orwells bestseller 1984 – gedachtes van jonge kinderen alvast modelleren door te beginnen met leugens te verspreiden. De Heus paradeert met mooie beelden op Boer Zoekt Vrouw-boerderijen. Maar wie verder kijkt ziet de immense smerigheid die van de stallen is afgepoetst om hun bedrijf in stand te houden.

De Heus, leave our kids alone.