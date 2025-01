De gebrekkige integratie van VVD-Kamerlid Bente Becker Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 86 keer bekeken • bewaren

Ongeveer één maand geleden werd een motie van Kamerlid Bente Becker met een ruime meerderheid aangenomen. Hierin verzocht zij de regering om gegevens over culturele en religieuze normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond bij te houden, bijvoorbeeld door het SCP te vragen dit (periodiek) te onderzoeken.

Er kwam veel ophef over en verschillende partijen hebben hun steun al teruggetrokken. Sindsdien zijn er veel debatten geweest over de discriminerende redenering en aspecten van de motie. In meerdere debatten die omgedoopt zijn tot integratiedebatten wordt telkens getwijfeld aan de culturele waarden van migranten. Meermaals heb ik klasgenoten en rechtse politici horen roepen dat migranten onze cultuur niet zouden onderstrepen. ''Onze cultuur'' twee woorden waar ik sinds een tijdje echt van gruwel.

Telkens weer gaat het over een Nederlandse cultuur die niet te vergelijken zou zijn met die van migranten, of nee niet eens migranten, maar eerder mensen met een migratieachtergrond. Mensen die al meerdere generaties in Nederland wonen, die de taal spreken, naar school gaan, belasting betalen, stemmen in onze democratie en het recht hebben om te vinden wat ze willen en dat ook te mogen verkondigen. Deze mensen hebben volgens Beckers omschrijving dus geen begrip van de waarden in onze cultuur.

Wat is dan onze cultuur zou u zich af kunnen vragen, althans dat heb ik mij afgevraagd bij elke stuiptrekking die ik kreeg van die twee afschuwelijke woorden. Gelukkig voor mij heeft Becker ons een uitleg gegeven over wat zij ziet als onze cultuur, iets waar ik haar natuurlijk zeer voor dank. Volgens Becker is onze cultuur: “Een cultuur waar iedereen mag zijn wie ze willen zijn, mag houden van wie ze willen houden en mag zeggen wat ze willen zeggen en bovenal dat wij in onze cultuur democratische waarden hebben.” Ze zei dit als reactie op een vraag van de heer Ergin van Denk, namelijk: “Waarom heeft de VVD zo'n obsessie met mensen met een migratieachtergrond?”

Nadat ze klaar was met het benoemen van de waarden in onze cultuur vervolgde ze haar verhaal door te verklaren dat al deze waarden niet overeenkomen met "een zorgelijk deel van de mensen met een migratieachtergrond, aangezien mensen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit." Dit argument is niet door Becker verzonnen, integendeel het is al zo vaak gebruikt dat Hein de Haas er in zijn boek Hoe migratie echt werkt, een uitgebreide en goed doordachte uitleg heeft gegeven waarom dit zo is. Wat hij in het kort beweert is dat de oververtegenwoordiging komt door niet-gewelddadige misdrijven aangezien mensen met een migratieachtergrond over het algemeen een lager inkomen en opleidingsniveau hebben, hierdoor zijn ze eerder aangetrokken tot misdaden als diefstal. Een compleet logische verklaring op basis van sociaaleconomische verschillen dus. Als het gaat om gewelddadige misdaden dan zien we juist dat niet-migranten oververtegenwoordigd zijn.

Als we dit zo bekijken dan lijkt het dat mensen met een migratieachtergrond helemaal niet zo veel moeite hebben met onze cultuur. Want als ik Beckers omschrijving van onze cultuur mag geloven dan passen belastingbetalende mensen met een migratieachtergrond, die meedoen met onze democratie, die zijn wie ze willen zijn, onze taal spreken en het recht hebben om te geloven wat ze willen helemaal bij onze cultuur.