De gangbare logica geldt niet voor het CDA Opinie • Vandaag

Fons Kockelmans Voormalig parlementair verslaggever

De langstzittende premier aller tijden maakt het vaak bont, maar niet zó bont. In Hoekstra moet hij op dit vlak zijn meerdere erkennen.

Is CDA-leider Wopke Hoekstra een meervoudige persoonlijkheid? Je zou het haast gaan veronderstellen. In het Kamerdebat van gisteren steunde hij zowel zijn eigen interviewuitspraak die er de aanleiding van was (het jaar 2030 is ‘niet heilig’ als het gaat om de stikstofreductie) als het regeerakkoord. En daarin staat toch echt iets heel anders. Volgens de gangbare logica kan iets niet tegelijkertijd zwart en wit zijn. Met andere woorden: Wopke zou een keuze moeten maken. Óf het regeerakkoord, óf ‘niet heilig’. Allebei is onmogelijk.

Maar de gangbare logica geldt blijkbaar niet voor het CDA. Deze partij houdt er twee tegengestelde opvattingen op na en blijft dat doen tot Johan Remkes klaar is met bemiddelen. Volgens premier Rutte ‘schuurt’ dit. Zelf zou ik een andere term gebruiken, maar vooruit.

Rutte zelf is overigens voor geen kleintje vervaard als het gaat om het verkondigen van dingen die niet met elkaar zijn te rijmen. De langstzittende premier aller tijden maakt het vaak bont, maar niet zó bont. In Hoekstra moet hij op dit vlak zijn meerdere erkennen. Geen wonder dat hij steeds zuurder gaat kijken.

Wellicht zou het debat anders zijn afgelopen als D66-leider Sigrid Kaag eraan had meegedaan. Zij liet immers eerder weten geen vertrouwen meer te hebben in de CDA-leider. Kennelijk had ze dat vertrouwen eerst wel, wat ik persoonlijk een beetje merkwaardig vind. Al is het natuurlijk mooi dat mensen elkaar vertrouwen.

Maar Kaag was er niet bij. Ze voelde zich gisterochtend niet lekker en moest meteen naar het ziekenhuis. De meeste mensen die iets mankeren gaan eerst naar de huisarts, maar die stap kon Kaag blijkbaar overslaan. Een teken, mag ik aannemen, dat er iets heel ernstigs aan de hand was. Gelukkig viel het uiteindelijk mee, want volgens Rutte kon ze in de loop van de dag alweer naar huis. Of ze daar nog lang moet revalideren is mij niet bekend. Beterschap, zullen we maar zeggen.

De vraag doet zich voor: hoe nu verder? Voorlopig kan het kabinet door, want iedereen – ook Wopke – staat achter het regeerakkoord. Maar ooit is Remkes uitonderhandeld, of wat hij ook aan het doen is. Volgens geruchten is dat zelfs volgende maand al het geval. Dan zal het CDA toch eindelijk moeten zeggen wat het wil: 2030 of uitstel. Je kunt niet eeuwig een besluit voor je uit blijven schuiven. Of wel soms?

Eerlijk gezegd vermoed ik dat de christendemocraten niets liever willen. Dat Remkes wat deze partij betreft zeer, zeer ruim de tijd krijgt voor zijn bemiddelingspoging. Dat hij uiteindelijk laat weten er niet helemaal uit te komen. En dat er dan een nieuwe bemiddelaar komt. En wie weet daarna wéér een.

Al die tijd kan Wopke dan twee standpunten blijven uitdragen die volledig haaks op elkaar staan. Namelijk: wij staan achter het regeerakkoord en het regeerakkoord is niet heilig. En al die tijd mogen de boeren blijven doorploegen en stikstof uitstoten. Want zolang er geen besluit is genomen, gebeurt er niks.