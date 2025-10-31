De fusie is niet mislukt, onze belofte wél Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân en sportjournalist Persoon volgen

Na de uitslag zal het koor zich melden: zie je wel, die fusie van GroenLinks en PvdA werkte niet. Lekker makkelijk. Je hoeft dan niets te zeggen over campagne, over leiderschap, over themakeuze, over hoe rechts al maanden het frame over asiel, veiligheid en koopkracht in handen had. Je wijst gewoon naar het organisatiemodel en klaar. Maar zo simpel is het niet.

De waarheid is ongemakkelijker: de fusie was een middel, geen magische zetelmachine. Ze moest versnippering op links doorbreken, herkenbaarheid vergroten en ons dwingen tot één verhaal. Dat is gelukt. Waar het stokte, zat niet in de fusie, maar in wat we er bovenop hebben gelegd: te weinig verbeelding, te weinig eigenaarschap van de sociaal-economische agenda, te weinig urgentie richting kiezers die de huur en de energierekening niet meer trekken.

We hebben de organisatie vernieuwd, maar niet het hele verhaal. En kiezers stemmen niet op statuten.

Wat vandaag gebeurt, is dat critici van de fusie hun gelijk claimen. Begrijpelijk – zij waarschuwden dat je identiteit niet moet platstrijken. Maar hun conclusie is wél verkeerd. Niet stoppen met de fusie, maar verder dan de fusie. We moeten nu doen wat we aan het begin hadden moeten doen: een brede, moderne progressieve beweging bouwen die past bij deze tijd, niet bij de verkiezingen van 1998. Met jonge, zichtbare politici, met taal die niet alleen in Amsterdam en Utrecht begrepen wordt, en met een keiharde sociale belofte: werken, wonen, zorg – eerst de mensen, dan de modellen.

De fusie is geen mislukking. Ze is een fundament. Het huis moet alleen nog af.

En laten we één mythe meteen slopen: de kiezer heeft niet tegen de fusie gestemd. De kiezer heeft voor duidelijkheid gestemd. Voor partijen die hun verhaal tot op de laatste tegel durfden uit te vechten. Als wij dat niet doen, vult rechts dat gat. Altijd.