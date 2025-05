De Friese stilte is voorbij: tegen haat en voor menselijke waardigheid

Te lang is er gezwegen. Niet alleen in Den Haag, maar ook in lokale en regionale bestuurskamers werd gekozen voor de strategie van stilte. Geen olie op het vuur, geen weerwoord op de dagelijkse verdachtmakingen van Geert Wilders en Marjolein Faber. Maar wie haat negeert, laat haar groeien. En wie zwijgt, wordt medeplichtig aan normalisering van ontmenselijking.

In Fryslân is nu iets wezenlijks gebeurd. Gedeputeerde Sijbe Knol (FNP) brak het zwijgen. In een krachtig pleidooi in de Leeuwarder Courant nam hij het op voor de kinderen in het AZC – kinderen die niets anders willen dan veilig opgroeien. Hij kreeg bijval van partijen als PvdA Fryslân en FNP, die duidelijk maken dat dit niet slechts een politieke kwestie is, maar een moreel kompas vraagt.