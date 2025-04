De FNV, intriges, leugenachtige, tegengestelde verklaringen en valse beschuldigingen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 563 keer bekeken • bewaren

In de FNV-organisatie blijft het onverminderd onrustig. Inmiddels ligt er een ‘samenvatting intern onderzoek FNV’ van onderzoeksbureau ‘sociale veiligheid en integriteit’ Verinorm. In opdracht van de Raad van Toezicht van de FNV. Zij heeft Verinorm gevraagd onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden rond een valse melding van machtsmisbruik en de vraag of er sprake is van smaad en/of laster. Tevens is gevraagd te onderzoeken welke ter zake relevante feiten zich in het proces binnen de FNV hebben voorgedaan nadat er wetenschap was over een melding. In het onderzoek zou de ‘onderste steen boven moeten komen’.

Privacygevoelige informatie

De aard van het onderzoek, in het bijzonder de privacygevoelige informatie, brengt met zich mee dat het volledige rapport niet verder mag worden verspreid, aldus Verinorm. Het volledige rapport wordt wel door het Interim-Bestuur FNV besproken met een kleine afvaardiging van het Ledenparlement. Het gehele rapport wordt (nog) niet prijs gegeven. Door geen openheid te geven blijft er over de bevindingen van het bureau van Prof. mr. Marjan Olfers en dr. mr. Anton van Wijk van Verinorm grote geheimzinnigheid bestaan.

Inmiddels vindt de met verlof gestuurde voormalige Algemeen Secretaris Bart Plaatje dat hij wel weer opnieuw kandidaat kan zijn voor het FNV-bestuur, zo blijkt uit een interview met het Dagblad van het Noorden. Want uit het onderzoek zou blijken dat hij onterecht beschuldigd is. In een brief van voormalig voorzitter Tuur Elzinga aan het Ledenparlement, het Interim-Bestuur en de Raad van Toezicht schrijft Elzinga dat de verkiezingen van de voorzitter en het Algemeen Bestuur zo spoedig mogelijk moeten plaatsvinden. Elzinga: “De FNV-vereniging verdient als democratische vereniging immers een door de leden gekozen voorzitter en een bestuur met helder mandaat van de leden. Pas dan is de FNV ook naar buiten toe weer in staat de afgelopen periode af te sluiten en centraal weer en trots kan uitstralen.”

Gemanipuleerde e-mails

Op basis van deze beperkte samenvatting pleiten Tuur Elzinga en Bart Plaatje zichzelf klaarblijkelijk vrij. Gaande het onderzoek is meer belastende informatie over diverse betrokkenen naar voren gekomen. Deze informatie is afkomstig uit twee e-mailberichten (aan de pers en de onderzoekers). Het is volgens de onderzoekers zeer aannemelijk dat de ‘afzender’ van de e-mails niet werkelijk de persoon is die als afzender staat vermeld, maar dat de e-mails gemanipuleerd zijn, met als doel om de zogenaamde afzender in een kwaad daglicht te stellen en de aantijgingen aan het adres van de verschillende betrokkenen in het onderzoek te uiten. Naar het inzicht van de onderzoekers heeft de ‘vermeende afzender’ doelbewust getracht om beschuldigingen openbaar te maken met als doel personen te beschadigen.

House of cards voor amateurs

De twee e-mails met als afzender Bart Plaatje of iemand die zich voor hem uitgeeft hebben we ingezien. De e-mails betroffen inderdaad zeer belastende informatie met beschuldigingen over twee FNV-bestuurders. De e-mails logen er niet om. Deels is hier door Vrij Nederland over bericht met het artikel ‘De FNV: House of Cards voor amateurs’.

En ook over stukken die door Tuur Elzinga aan Bart Plaatje zouden zijn gestuurd over een verklaring dat FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha chantabel is geweest. Dat Tuur Elzinga over Bart Plaatje een poster stuurde in de organisatie dat Plaatje ‘het rode mysterie van de FNV’ is. Dat Plaatje onderzoek naar medewerkers startte op eigen houtje, een sociaal onveilige werkomgeving creëerde, openlijke bewondering voor Stalin heeft, vermeende chantage om de eigen positie veilig te stellen, gebruikmakend van zwarte magie tegen ledenparlement-vertegenwoordigers en nepgeruchten verspreidt om kandidaten onderuit te halen. Maar ook over een bestuurslid die met bestuursgeld escorts van een privéhuis heeft ingehuurd en affaires had die chantabel werden.

Als je niet beter zou weten dan zou je denken: dit vindt plaats in de diepste krochten van de maffia, maar nee, dit is de FNV. De verwachting die wij hadden was dat dit allemaal uitgezocht zou worden door een deskundig recherchebureau die onder ede personen kan horen. Daar moet de Raad van Toezicht van de FNV alsnog opdracht toe geven. Het moet toch haalbaar zijn om IP-adressen te traceren? Of de authenticiteit van de e-mails te beoordelen?

Maak plaats voor nieuwe frisse, creatieve kandidaten

Omdat het volledige rapport van Verinorm onder de pet blijft, zullen we niet weten wat hier mee gedaan is. De FNV en personen daarin blijven daardoor een beschadigde organisatie. Zo kan je niet samen de toekomst in gaan. Maak schoon schip en laat de - al op non-actief gestuurde FNV-bestuursleden - niet meer terugkeren als kandidaten voor het nieuwe FNV-bestuur en maak plaats voor nieuwe frisse, creatieve kandidaten voor het FNV-bestuur.