De fijne familie van Klever

Toen in september 2013 de PVV een manifestatie organiseerde was de extreemrechtse organisatie Voorpost daar ook aanwezig. Trots lieten zij weten de Prinsenvlag te hebben laten wapperen in Den Haag. Volgens eigen zeggen om Wilders te steunen. Naast de vlag zelf, verkopen ze via hun webshop ook Prinsenvlag-speldjes en opnaai-emblemen met de algiz-rune, een teken dat veelvuldig werd gebruikt door de Nazi-partij in Duitsland.

Een paar dagen later verschenen er vier mensen met zo’n Prinsenvlag-speldje op hun kleding in de Tweede Kamer: Martin Bosma, Machiel de Graaf, Harm Beertema en Reinette Klever. In 2011 verwijderde de PVV de vlag nog uit hun kamers vanwege kritiek: de vlag werd tenslotte gebruikt door de NSB en wordt tegenwoordig dan ook vooral nog door nazistische organisaties zoals Voorpost, de NVU en Stormfront gebruikt.

Mevrouw Klever is inmiddels kandidaat minister en werd recent bevraagd vanwege dit speldje. Haar verklaring was dat de vlag een “speciale betekenis” heeft vanwege haar familiegeschiedenis, en ratelde daarna wat af over Willem van Oranje en de Spaanse bezetting.

Waarom ze zich geroepen voelde om drie dagen na de manifestatie en de ophef die daar op volgde, samen met 3 andere PVV Kamerleden het ding op te spelden, blijft onduidelijk. Wat wij nog niet wisten, is dat Bosma, De Graaf, Beertema en de extreemrechtse vrienden van Voorpost zich blijkbaar ook tot de familie van Klever mogen rekenen. Dat zou de eensgezindheid wel kunnen verklaren.

Of er is een andere reden, die vele malen waarschijnlijker is. Dat kan natuurlijk ook.