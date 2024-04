De fietshelm en ander civilisatie-ongemak Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 136 keer bekeken • bewaren

Hoewel ik, waarschijnlijk ter bevestiging van mijn eigen viriele vermogens, de volgende anekdote dolgraag in de ik-vorm zou opschrijven, besef ik dat ik in het jaar van handeling – 2040 – bijna zestig ben, en dat mensen niet graag over vrijende oude mannen lezen. Omdat de samenleving als geheel steeds krankzinniger wordt, valt overigens allerminst uit te sluiten dat erotische seniorenverhalen anno 2040 populair zijn onder zowel studenten als ouderen.

Voor de leesbaarheid in onze tijd roep ik twee personages in het leven, die ik voor het gemak Romeo en Julia noem. Romeo is vijfentwintig, bezit een uitwendig geslachtsdeel, studeert bouwkunde en identificeert zich als man, Julia is een 23-jarige communicatiestudente met een inwendig voortplantingsorgaan en de letter ‘v’ in haar paspoort.

‘Ik zou heel graag willen, ik ben alleen vergeten nieuwe consent-kaartjes te halen’, appt Julia op vrijdag 18 mei 2040 om 21:11 uur naar Romeo. Een paar minuten eerder stuurde hij haar het woord ‘neuken’ met een vraagteken erachter. ‘Kut, die van mij liggen nog bij mijn ex’, schrijft Romeo terug.

Consent-kaartjes werden ingevoerd in 2038, door toenmalig minister van Justitie Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA). Het zijn officiële mini-documenten ter grootte van een visitekaartje, die op naam van de gebruiker staan en handmatig worden gestempeld door ambtenaren van de Uitvoeringsdienst Seksuele Gezondheid (USG). Je kunt ze onbeperkt aanvragen, op vervalsing of het onjuist invullen van de kaartjes staan vrijheidsbeperkende straffen tot wel tien jaar.

‘Voorafgaand aan het plegen van een of meerdere seksuele handelingen, dient elk betrokken individu middels het noteren van zijn/haar/hen naam en geboortedatum voorzien van een handtekening zijn/haar/hen vrijwillige deelname hieraan te bevestigen op een door de Rijksoverheid uitgegeven, gewaarmerkt document’, staat er in Klavers sekswet. Om zichzelf te vrijwaren van beschuldigingen achteraf, bijvoorbeeld door wraakzuchtige exen, bewaren burgers de kaartjes tien jaar.

De administratieve druk die dit met zich meebrengt valt mee. Sinds de invoering van de verplichte fietshelm in 2034 gaan Nederlanders nauwelijks nog met elkaar naar bed. Alleen mensen die er zelfs met een fietshelm op hun hoofd aantrekkelijk uitzien, maken kans op geslachtsgemeenschap, mits ze natuurlijk consent-kaartjes in huis hebben.

Daar ging het mis, die vrijdagavond in mei 2040 tussen Romeo en Julia, wat achteraf extra zuur is omdat Julia de volgende dag werd gedood bij een schietpartij in een winkelcentrum. Een gefrustreerde 22-jarige man schoot zijn magazijn leeg, heel Nederland was in rouw en sprak er schande van.