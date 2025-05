De familie in Gaza over chaos bij de voedseldistributie door honger Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

De familie in Gaza heeft met hulp van giften van Peace SOS sinds begin mei vijf keer water verstrekt aan een groep van ongeveer 500 mensen in Gaza en vier keer eten aan eveneens een groep van ongeveer 500 mensen. Meestal verliepen de distributies goed. Ze worden georganiseerd door de familie in Gaza en het team van vrijwilligers. Er wordt speciaal op gelet dat de kinderen niet in de verdrukking komen in de menigte.

Gisteren, donderdag 29 mei, vond de vijfde voedseldistributie plaats. De distributie vond plaats in een ontheemden kamp. Er werd samengewerkt met het lokale personeel. Het team voor het regelen van de voedseldistributie bestond uit ongeveer 25 personen. Er waren ongeveer 140 families in het kamp, met een totaal aantal van 1.000 personen. Vanwege de honger kwamen ook mensen van buiten het kamp op de distributie af. Veel mensen hadden al twee of drie dagen niet gegeten. Er ontstond chaos, gedrang en er viel wat eten om. Godzijdank zijn er geen gewonden gevallen. Ik heb het team in Gaza, the angels of mercy, bedankt voor hun inzet, zij hebben hun uiterste best gedaan. De man van de familie liet me weten: “There is a security vacuum and no one can control the hungry.”

Afgelopen nacht heb ik gedacht aan de mensen die ook op de distributie af waren gekomen, maar die we helaas geen eten hebben kunnen geven. Daar zaten ook kinderen bij… Wat een verdriet, dan heb je honger, denk je eindelijk wat te eten te krijgen, en dan is het al op.

Ik vind het ten hemel schreiend dat de mensen in Gaza verhongeren terwijl er volgens de VN ongeveer 9.000 trucks met eten en andere humanitaire hulp klaar staan aan de grenzen met Gaza, maar dat Israel die blokkeert. “Gaza is de hongerigste plek op aarde,” aldus de VN op de website van NOS vandaag. Dat hoeft niet zo te zijn, als premier Netanyahu de juiste beslissing maakt en de grenzen nu opent voor hulp.

Vandaag aan het begin van de avond, stuurde man van de familie me een geluidsfragment met het geluid van een ontploffende bom. Hij schreef eronder: “Unfortunately, the sounds of bombing have not stopped since morning….every minute there is a raid.”

Daarom roep ik nog een keer onze politici op om er bij Israel op aan te dringen om de grenzen te openen voor humanitaire hulp. En ook dring ik aan op een permanent staak-het-vuren en vrijlating van alle gijzelaars en Palestijnse gevangen die zonder aanklacht worden vastgehouden. Stop toch met het leveren van wapens aan alle strijdende partijen. Ook dienen juist de bondgenoten van Israël, er bij Israël op aan te dringen om de journalisten en hulpverleners te beschermen. Of eigenlijk, om iedereen te beschermen.

Ook dienen zoals Amnesty onlangs aangaf, mensen in Gaza vreedzaam te mogen protesteren, als ze daar nog energie voor hebben. Ook dienen de veiligheidsdiensten van Hamas alle journalisten in Gaza de vrijheid te geven om hun werk uit te kunnen voeren. Laat vreedzame mensen vrij zijn. En laat er vrede en veiligheid zijn. Laat de stemmen van Israëliërs en Palestijnen die aangeven vrede te willen luid klinken. Zoals bijvoorbeeld Standing Together en Parents Circle - Families Forum.

Laten we zorgen voor elkaar en de natuur. Vóór: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.

