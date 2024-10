De extreemrechtse coalitie is royaal voor de eigen mensen maar kort op de buitenwacht

En zo’n lulletje rozenwater krijgt een dienstauto. Dat is – in politiek jargon – in deze tijden van geldgebrek en zuinigheid niet uit te leggen.

Dat niet alleen: De coalitie achter het kabinet Schoof beloofde bij hoog en bij laag dat alles anders zou worden, dat zij een nieuwe bestuurscultuur zouden invoeren. De laatste weken hebben getoond wat die inhoudt. De fractievoorzitters voeren in het diepste geheim samen met de premier overleg. Het journaille wacht in de kou tot zij naar buiten komen in de hoop dat ze zich enige opmerkingen laten ontlokken voor zij op de achterbank van hun bolides plaats nemen. De media krijgen op zijn best enkele algemeenheden te horen. Het is vooral leuk om te zien hoe die nepboerin zich als een volleerd regent weet te gedragen. Het volk komt pas achter de resultaten als het kabinet er een klap op geeft. Het is allemaal nog veel erger doodgekookt dan in de donkerste dagen van Rutte het geval was.