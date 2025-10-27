‘De excuses van Bontenbal vallen in de categorie: ik betreur de ophef’

Druktemaker Lisa Loeb is niet onder de indruk van de excuses die Henri Bontenbal maakte voor zijn uitspraken over homoseksuele leerlingen op streng-religieuze scholen. “Zijn excuses vielen in de twijfelachtige categorie: ik betreur de ophef.”

Terwijl we over Bontenbal heenvielen, zwegen we over het systeem, aldus Loeb. “Religieus onderwijs bestaat niet om kinderen godsdienstig onderwijs te geven, maar om te voorkómen dat sommige kinderen níet-godsdienstig onderwijs krijgen. Om te voorkomen dat homoseksuele jongeren op school leren dat hun geaardheid volstrekt normaal is.”