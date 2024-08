De erfenis van Shell: Tinkebell dompelt zich onder in teermeer Curaçao

In 1915 vestigde Shell een raffinaderij op Curaçao. Het Nederlandse olieconcern deed daarbij weinig moeite het vloeibare olieafvalproduct, asfalt, op een nette manier op te ruimen. In plaats daarvan pompte Shell het asfalt naar het moerassige, met mangroven begroeide deel van de Buscabaai, midden in Willemstad. Tot 1953 werd op deze manier in totaal twee miljoen ton afvalproducten geloosd in wat een waar 'teermeer' werd. In 1985 vertrok Shell, maar niet voordat het listig had bedongen dat het bedrijf niet aansprakelijk zou mogen worden gesteld voor latere milieuclaims.