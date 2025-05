De erfenis van Omtzigt kan wel eens schadelijker zijn dan het Toeslagenschandaal

Politiek commentatoren bespreken zoals iedere week bij De Nieuws BV de politieke ontwikkelingen. Allereerst is er natuurlijk het afscheid van Pieter Omtzigt, die overigens een terugkeer niet uitsluit. Kee noemt hem en geweldig Kamerlid maar Van Jole denkt daar anders over. "Hij sloeg voortdurend alle adviezen in de wind, ook die aangaande herstel van zijn burn out. Daardoor zitten we nu met enorme problemen opgescheept. De schade die door hem is aangericht door in zee te gaan met de PVV kan voor Nederland uiteindelijk nog wel eens groter worden dan die van het Toeslagenschandaal."