De erfenis van 13 jaar Rutte: hoogste inkomens kunnen ongestoord doorgaan met klimaatverwoesting

Klimaatrechtvaardigheid, oftewel het eerlijk verdelen van de kosten van klimaatbeleid: in Den Haag is er geen politicus te vinden die er geen lippendienst aan bewijst. Maar in de praktijk komt er tot nu toe niets van terecht, zo blijkt uit onderzoek van het bureau Kalavasta in opdracht van Milieudefensie. Terwijl de laagste inkomens een forse bijdrage leveren, kunnen de hoogste inkomens en grote bedrijven ongestoord doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen.