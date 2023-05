De Erdogan van Hamelen

28 mei 2023 - 0:12

7. Mensen worden gefolterd en gemarteld in gevangenissen, tijdens verhoren of na arrestaties op politiebureaus. 8. Erdogan heeft sympathieën voor de sharia. 9. Journalisten en politieke tegenstanders zitten met politieke processen in het gevang of worden uit de weg geruimd. 10. De kerken en het Christendom staan onder spanning. Priesters zijn hun leven niet zeker en worden soms vermoord. Etc, etc... Dát is waar thans de meerderheid van de Turken voor kiest; dan moeten ze ook niet klagen dat de mensenrechten in hun land geopprimeerd worden. Eender onlangs dacht ieder gezond denkend mens, dat de Hongaren van Orban afwilden... Het tegendeel bleek... Het is het Turkse volk zelf, dat aan de poten zaagt van hun eigen rechtstaat, net zoals de Hongaren... Ze krijgen waar ze voor kiezen, ze krijgen wat ze verdienen, ik heb er geen medelijden meer mee...