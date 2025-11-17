De enorme groei van Tata Steel Nederland-directiesalarissen is niet uit te leggen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 314 keer bekeken • bewaren

Roel Berghuis Oud-Vakbondsbestuurder FNV

Tweede Kamerleden stellen vragen over verdubbeling van directiesalarissen.

De onderzoekers van Follow the Money ontdekten dat de directieleden Hans van den Berg, Hans Turkesteen, Akash Latchman en Peter Bernscher van Tata Steel Nederland haar eigen salaris de afgelopen vier jaar heeft verdubbeld en gemiddeld nu een miljoen euro per jaar opstrijken.

De Raad van Commissarissen van Tata Steel Nederland hebben dat klaarblijkelijk geaccepteerd. Terwijl zij een Toezichthoudende en Controlerende taak hebben op het beleid van de onderneming. Herman Dijkhuizen - lid van de Raad - is zelfs voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel Nederland. De exorbitante salarisverhogingen vinden plaats in een tijd dat het personeel gevraagd wordt de broekriem aan te halen en dat een kerstpakket er niet meer in zit.

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is dit niet onopgemerkt gebleven en zijn de volgende vragen aan de minister van Klimaat en Groene Groei en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gesteld:

Vindt u het eerlijk dat de salarissen van de directie van Tata Steel Nederland omhoog zijn gegaan terwijl er op de werkvloer op kerstpakketten, overwerkmaaltijden en koffie wordt bezuinigd? Wat vindt u van dit nieuws? Wat vind u ervan dat de directie hogere salarissen krijgen, terwijl eerder dit jaar dezelfde directieplannen bekend maakte om één op de vijf werknemers te ontslaan? Wat ziet u als gepaste beloning voor de bedrijfsleiding, zoals dat in de Joint Letter of Intent is geformuleerd, en vallen de huidige bonussen onder die range?

Inmiddels heeft minister Hermans van het ministerie van Klimaat en Groene Groei, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, op 7 november jl. de Tweede Kamer uitstel gevraagd om de vragen te kunnen beantwoorden.

FNV Tata

Cihan Lacin, vakbondsbestuurder bij de FNV Metaal, schrok natuurlijk van de enorme salarisverhoging: ‘Omdat het bedrijf in de problemen zit, hebben we dit voorjaar bij de cao-onderhandelingen genoegen genomen met een eenmalig bedrag in plaats van een structurele loonsverhoging. De FNV zal in februari 2026 in de dan te starten cao-onderhandelingen nu een keiharde opstelling kiezen. De zelf gegeven salarisverhoging aan de directie zal niet meer vergeten worden.

Pijnlijk

Het gespeculeer is niet van de lucht over waarom de directie zichzelf een salarisverhoging heeft gegeven. Er zouden dure directeuren zijn aangenomen die niet voor een halve ton jaarsalaris zouden komen? “Tata Steel haalt de stekker uit IJmuiden en de hoge bazen verrijken zichzelf even snel met hoge salarissen”, kreeg ik van meerdere staalarbeiders te horen. De scheiding tussen Tata Steel Europa en Tata United Kingdom zou meer verantwoordelijkheid hebben gegeven aan de directie? De directie zou alleen maar renumeratie hebben gekregen? Renumeratie is een vaag woord dat vooral gebruikt wordt om te verwijzen naar een beloningsbeleid. In dit geval enkel voor de directie.

Dat het pijnlijk is toonde voormalig Centraal Ondernemingsraadslid - Peter Ooijkaas - van Tata Steel Nederland in een reactie op social media aan: “Het past compleet niet bij het financieel resultaat van de afgelopen jaren. Het debacle van de renovatie van Hoogovens 6 en de Koudwals 21 heeft het bedrijf honderden miljoenen extra gekost. Er is daar fout op fout gestapeld. Daar moet de directie verantwoordelijk voor worden gesteld. Salarisbonussen die zij hebben gekregen zouden zij als ‘empathisch gebaar’ voor de medewerkers van het staalbedrijf kunnen schenken aan een goed doel. Bijvoorbeeld aan onderzoek voor nieuwe methodes om kanker te kunnen genezen”.

Nu de overheid in de eerste fase al 2 miljard euro beschikbaar heeft gesteld voor de vergroeningsplannen mag je van deze overheid in de verdere maatwerkafspraken met Tata Steel Nederland ook verwachten dat dit soort zelf gegeven salarisverhogingen verboden worden.