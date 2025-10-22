'De enige twee problemen die we hebben zijn fascisme en het klimaat'

'En als er één ding opvalt in deze campagne, dan is het wel dat iedereen dólgraag het redelijke, fatsoenlijke, verstandige, verbindende gezellige midden wil zijn', zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. 'Elk debat is een wedstrijdje wie het best kan uitstralen het middelste midden te zijn. De enige die dit verscheurde land weer bijeen kan brengen.'