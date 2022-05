'De enige anderen die een telefoon net zo gebruiken als Rutte zijn criminelen'

Daarna gaat het over Verantwoordingsdag. Kee legt uit dat de Rekenkamer geconstateerd heeft dat er weer voor miljarden geld uit is gegeven zonder dat daarbij de regels zijn gevolgd. Van Jole gaat in op het betoog dat Rekenkamer president Arno Visser hield in de Tweede Kamer. "Hij gebruikte als metafoor de roman Dode Zielen van Gogol. Dat gaat over een goedlachse kerel die iedereen bedriegt. Dan denk je aan Rutte maar volgens Visser gaat het om het systeem dat niet deugt. Zelf gaf hi nog aan dat het sinds een jaar of tien zo is. Dan weet je wel wie daar verantwoordelijk voor is."