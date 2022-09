De energiecrisis zet onze levens op zijn kop

Het in kaart brengen van mijn elektriciteitsconsumptie dient ook een praktisch doel, namelijk het creëren van een gevoel van tevredenheid. Wanneer ik aankomende winter mijn favoriete nummers op Spotify niet durf aan te zetten uit vrees voor een hoge rekening, denk ik aan de duizenden kilowatturen die ik erdoorheen joeg met het luisteren naar muziek. ‘Je hebt Wild Is the wind van David Bowie minstens vijfhonderd keer in het echt gehoord Raymond, speel het nummer nu maar even in je hoofd af, dat is goedkoper’, zal ik mezelf op een gure novemberdag voorhouden.