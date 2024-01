De energietransitie wordt een schandaal dat alles in de schaduw stelt

Ondertussen bevatten de media steeds weer berichten over mislukkende of zeer moeizaam verlopende energietransities in wijken en dorpen. Deze maandag bevat de NRC een groot artikel over het zoveelste fiasco, de overgang op stadsverwarming in Amsterdam. De bewoners van corporatieflats zijn het eerst aan de beurt en die zien er steeds minder in. Geen wonder: ze krijgen in het kader van de overstap inductiekookplaten maar die blijken weinig warmte te geven als je er meer dan een gebruikt. In de seniorenflat Klarenberg berekende bewoner Cees Ruizendaal dat de bewoners gemiddeld voor 6 gigajoule per jaar meer werden aangeslagen dan zij daadwerkelijk verbruikten. Het vervoer van de restwarmte naar zijn flat geschiedt namelijk via een tussenstation. Daar gaat veel verloren en dat wordt keurig hoofdelijk over de bewoners omgeslagen: €300 tot €400 per jaar.