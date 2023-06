De ene vermiste is de andere niet

22 jun. 2023 - 7:58

@Dehnus Nee, dit zijn mensen in claustrofobische omstandigheden die maar wachten en wachten op redding, terwijl ze ondertussen de ademnood en de verstikkingsdood dichterbij voelen komen. Miljardair of geen miljardair maakt niet uit. Blij zijn met de gruwelijke dood van vijf rijke stinkerds is pervers. (Niet dat ik jou daarvan beschuldig hoor, maar ik vind jouw reactie wat te gemakkelijk.) Natuurlijk is de dood van bootvluchtelingen net zo erg, maar die duikboot eist nu even de aandacht op. Niet per se omdat daar miljardairs in zitten, maar om de aard van hun doodsstrijd.