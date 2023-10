De ene slachtpartij is de andere niet

16 okt. 2023 - 12:33

Dat klopt. Zoals er een vrijwel doods zwijgen is in het westen, en zelfs een toejuichen uit de islamitische wereld met voorop Turkije, over de etnische zuivering van Armenen uit Nagorno-Karabach, om een van de vele voorbeelden te noemen, zo wordt er aan het Israëlisch-Palestijnse conflict enorm veel aandacht aan besteed in het westen, ene helemaal met een moord en brand schreeuwende islamitische wereld en een niet onaanzienlijk deel van westers links, terwijl het daar in geen velden of wegen om een etnische zuivering gaat maar om een nodige militaire campagne om terreurorganisatie Hamas uit te schakelen die de oorlog zelf begonnen is met haar terreuraanval.