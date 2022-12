De eikelmuis heeft z'n naam niet mee maar moet wel van de ondergang gered worden

De eikelmuis is een van de meest bedreigde diersoorten van Nederland. Veel mensen weten niet eens dat het dier bestaat en denken anders al snel 'o een muis'. Maar het is geen muis. Het is meer een soort eekhoorn. Behalve dan dat hij bijna geen eikels eet. De Zoogdiervereniging heeft een mini-docu gemaakt over dit bijzondere dier waarvan er nog maar enkele tientallen exemplaren leven. Die komen alleen voor in Zuid-Limburg. Dat moet beter kunnen.